Male Defunchio: “Hay que preguntarse ¿Cómo está hoy 9 de Julio en estos 20 años que no gobernó el peronismo?“

Fue concejal en 2015 y tras su paso por el Concejo Deliberante, trabajando con su grupo de militancia, como responsable política de La Cámpora fue elegida senadora provincial en 2017 y reelegida en 2021 cargo que dejará el próximo 10 de diciembre. En tanto también intentó llegar en 2023 a la intendencia municipal. Hoy encabeza la lista de concejales de Fuerza Patria para el próximo 7 de septiembre.

En ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) respondió los interrogantes sobre la forma de conformar la lista y lo que tiene de nuevo el peronismo para ofrecer reafirmando su convencimiento que es el peronismo quien tiene que gobernar 9 de Julio.