Make 9 de Julio great again…ponele



Por Juan M. Jara

Llegó Marzo y arrancó con todo. En 9 de Julio, especialmente, la semana dejó muchas cosas para analizar. Primero, el discurso de la Intendente en la apertura del año legislativo. Lejos de lo que debia ser, pegadito, justamente, a lo que no debia ser. Quizás envalentonada por los ataque de EEUU vs Iran del fin de semana, Gentile y quien la (des)asesora, se “Trump-erizaron” y, al grito de “Let´s make 9 de Julio great again”, arremetieron con todo y que reviente la sub comisión de bochas!

Un discurso incendiario, con misiles para todos (Concejales, oposición, vecinos, el clima, el agua, los therians, el Chiqui Tapia, Milei, Kici – ah no, con él no- y para cualquiera que se cruzase en su camino) todo desde un lugar encumbrado protegida por un escudo que dejó afuera cualquier atisbo de autocritica para una gestión debilitada que, casi desde el capricho, insiste en su habilidad para generarse conflictos. Como Donald T. Ausencias varias (incluidos funcionarios, entidades), algunos que no aplaudieron y un par de miradas fulminantes.

El resultado? Un sin sentido, porque para qué tendés el puente si lo dinamitás al minuto siguiente. Si algo logró el discurso de MJG fue unir a la oposición. Ojo, que no es algo fácil. Aplausos, medalla y besos. El discurso fue una declaración de guerra que, desde ese mismo lunes hasta ayer a viernes, ya tuvo tres batallas. La primera, al otro dia: el no quorum de concejales a la reunión anunciada de prepo la misma noche en el discurso, después de haberle tirado con todo lo que tenia a su alcance a los concejales que “ le piden informes”. Resultado: MJG 1- HCD 1.

El miercoles, batalla dos: designación de autoridades de cada Comisión del Consejo. Ni una presidencia para el oficialismo. Hubo gritos histéricos, pataleos. A llorar a la Iglesia…que está al lado. Varios voluntaristas de la política local deben entender que estar en el poder, no siempre significa tener el poder. Resultado actualizado: MJG 1 – HCD 2.

Batalla 3, viernes. La no reunión del martes se corrió para la mañana de ayer. LLA, radicales, y la mitad no oficialista del bloque peronista, Crespo / Defunchio, todos ausentes con aviso. Incluso, el neo-oficialismo tampoco estuvo completo, solo Grizutti, Naudin se sumaron a Bonfiglio, Garcia e Ines Ormaechea. Dos ausentes, Bordone y Unanua. El marcador? MJG 1 – HCD 3. Entretiempo. El partido se reanuda esta semana, con la primera sesión oficial del HCD. Al margen. Se parte? Respuesta: si. Ampliaremos.

Otro de los enganchados en esta autopista plagada de pozos de la semana fue el raid de MJG a La Plata en busca de soluciones para temas que son problema desde hace rato (pero bueno, bien, tomemoslo por el lado postivo) que también dejó sus lecturas políticas. Un raid de postas: Ambiente- Seguridad- ABSA. Y, fiel al estilo imperante, lo principal quedó opacado por otras cuestiones. Si a la reunión por Seguridad la acompañó el Subsecretario del area Walter Depaoli (No nombrado en la gacetilla pero visto en una foto) por qué a las reuniones por el tema basural no fue Angélica Merlino (la encargada del área de gestión de residuos) y/o los Secretarios de Servicios y Urbanismo (Boufflet, Banchero)?



En cambio, en una de las fotos de rigor, llamó la atención la presencia en la mesa de reunión con la ministra de Ambiente, la presencia de Maria Ciani, persona a la que aprecio pero, eso no me impide preguntar: en carácter de qué estuvo ahi? Era secretaria del bloque y, después de las elecciones, pasó al Palacio en un cargo ahi tipo trompo, siempre al lado de MJG.

Pregunta: Ante la urgencia de los temas que se fueron a tratar, qué rol ocupa? Porque, evidentemente, en Seguridad no (estaba Depaoli) pero, en los otros temas, sí estuvo ella, entonces: para qué están los encargados de cada area? Raro. Una presencia que amerita una respuesta. Y si es un cambio, porque no se anuncia formalmente? O será la onda de lo que se viene? Digamos un “bilardismo municipal”: el inodoro en la cocina, la cama en el baño, el auto en el living. Llamativo. Bueno, el Estado o los favores de campaña pueden tener sus misterios (y ministerios). Incluso, no es el caso de Ciani, pero hasta podrías pasar de, por ejemplo, manejar y coordinar un comercio a atender un “0800 – Quejas sin respuestas” y de ahi, quien te dice, en poco tiempo llegás a asesorar obras publicas. Exagerado? Veremos. Lujos que se dan en ámbito público. Otra muestra del poco equipo que rodea, o del que se rodea, la Intendente. Por lo menos en cuanto a su circulo cerrado, el denominado “fondo de olla”.

Otro tema. Veremos sin con febrero se acabaron lo que hemos bautizado como “Las fiestas de Olivos del 9”, en honor a la tristemente célebre partuza presidencial en la Primera quinta del país en plena restricciones por el Covid. Nos referimos a los ya mencionados muchos casos de desfasaje y desubique que durante el verano tuvieron (y encima mostraron via redes!) funcionarios/as de diversas áreas del municipio mientras los vecinos del Partido (que son para quienes trabajan, detalle no menor) sufrian desde humo tóxico, ruidos molestos, acumulación de basura, etc, etc, etc. ya lo mencionamos en columnas anteriores: no estar a la altura de la situación, no importarles, no darse cuenta de donde están y el flaco favor que le hacen a la Intendente que encima queda expuesta por falta de autoridad para ordenar a su tropa.

Y para ir cerrando este recorrido por la explosiva primera semana oficial, me gustaría que nos paremos en una de las esquinas de Libertad y Salta. Ahi está el San Cayetano que, lejos de ser el proyecto muy interesante que en sus inicios nos vendieron, es hoy una suerte de shopping de lujo. Digamos un Patio Bullrich con negocios de la Salada, si se me permite. Por qué? Porque el edificio costó poco más de un millón de dolares para un proyecto muy interesante en sus comienzos, cuando tenía a Nestor Auza como cabeza. Cinco veces cambió de nombre y, pasado el objetivo electoral en 2023, lo proyectado por Auza cada vez se fue derritiendo como un helado en el mediodía del Sahara. Que quedó? Esa misma estructura, envuelta en un escandalo judicializado como fue/es el caso Nandi. Auza se fue y habia que darle sentido a un desproposito de campaña. Así, el “San Cayeta” terminó cumpliendo las funciones de un gran SUM municipal en donde se dan cursos, talleres (bienvenidos sean) pero que ya se venian dando en la UP, o en el salón Blanco, pero ahora con mas espacio. Incluso el programa Puentes, muy denostado en un principio por las mismas funcionarias que hoy lo aplauden y lo anuncian con sonrisas. Ahora bien. Esa es la realidad de esa esquina carísima (desde lo económico, no desde lo sentimental) para los nuevejulienses. Cecilia Fusari, es la sub secretaria de producción y le pone el alma, se inmola, se la juega por su función, y hace lo imposible, desde su area, para tratar de brindar àrte del contenido a ese edificio.

Pero las imagenes del renombrado curso de robotica están a años luz de Sillicon Valley y más cerca de un rincón de Legos de una colonia de vacaciones veraniega. Nada que haga pensar que ahi se está forjando el futuro del desarrollo tecno-socio-productivo que va a hacer a 9 de Julio “great again”.