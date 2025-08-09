9 Ago 2025
Música

Maestra de cantantes

La Talentosa Magdalena León es dueña de una voz muy especial. Artista reconocida es, además, profesora de cantantes, entre ellas el crédito local Lucrecia Longarini. Este fin de semana está en 9 de Julio con doble programa. Hoy sábado en un taller para cantantes y trabajadores de la voz. Y mañana domingo, un show íntimo en la Casa de té en Dennehy acompañada en guitarra por Samy Mielgo, presentando su último trabajo musical llamado «Fronteras». Magadalena pasó por «Un Plan Perfecto»(Supernova 97.9) y anticipó algunas de las cuestiones que llevan a perfeccionar el uso de la voz.

 

