Luego de la suspensión, Inés Ormaechea recuperó su banca

Como se esperaba, finalmente, el Tribunal de Cuentas resolvió a favor de la edil del PRO, Inés Ormaechea, en relación a la suspensión impuesta por el Cuerpo Legislativo en la sesión especial del pasado 13 de marzo en la cual se conoció el veredicto de la Comisión Investigadora por el uso indebido del San Cayetano, que también le impuso un llamado de atención a la Intendente Gentile por incumplimiento en los procedimientos administrativos y una denuncia penal.

Ya desde este martes Ormechea se reincorporó a sus funciones como concejal. Pero, según pudo saberse, su vuelta al HCD no cayó simpática entre sus pares, incluídos los de su bancada. César García, Presidente del bloque PRO, quien venimos remarcando que, llamativamente, lleva adelante una defensa muy fuerte de su compañera de banca (no con el mismo impetu a la hora de defender a la Intendente) parece ser el único contento con su regreso. Quizás porque necesita alguien en quien apoyarse en su soledad al frente de una bancada quebrada. El primer día ya marcó, según fuentes del mismo HCD, que habría varios que no querrían trabajar con ella.

A Ormaechea le caben cuestionamientos por el directo vinculo de su esposo con la empresa Nandi, pero no la responsabilidad de haber autorizado para que empiece a funcionar en el San Cayetano. Para muchos, Ormaechea, con su suspensión, fue “entregada” para proteger a las dos personas que señalaron varios de los testimonios brindados ante la Comisión Investigadora. Más aun, si bien no puede desentenderse de vinculo familiar con Nandi (antes de estar en el San Cayetano funcionó en un inmueble de su familia), Ormaechea nada tiene que ver con el curso de coaching que también se dictó en ese edificio público sin cumplir los requisitos de autorización a través del HCD, como corresponde. Alguien autorizó ambas presencias. Los testimonios apuntaron a la Intendente y también a la Jefa de Gabinete. Lo que no pudo (o no quiso?) determinar la Comisión Investigadora quizás lo haga la Justicia. Por más que algunos pretendan darle un punto final, el tema está lejos de estar terminado.