Los secretos de un apasionado del Tiro al Vuelo

Vocero del Club de Tiro al Vuelo de 9 de Julio, José Scardino contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) detalles de un deporte del que cuenta todo con la misma pasión con la que lo práctica desde su juventud.

Campeón nacional y Campeón argentino en distintas oportunidades explica las características de ambas denominaciones que parecen ser lo mismo, pero no lo son por las particularidades de cada competencia. También habla de costos y del detrás de escena de este deporte que no solo podés practicar, sino que también podés disfrutar viéndolo como lo hacen otros en la sede del club todos los fines de semana.