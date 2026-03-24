Los bancos retoman el horario habitual

Los bancos volverán a recibir al público en su franja habitual de 10:00 a 15:00, retomando su horario de atención tradicional tras operar bajo el denominado «horario de verano», que establecía la apertura de sucursales de 8:00 a 13:00. Las puertas de los bancos abrirán en el nuevo horario a partir del miércoles 25 de marzo.

Esta transición afecta a las sucursales de los 108 municipios, dentro de los cuales está Nueve de Julio, que se habían adherido al decreto provincial para adelantar la jornada laboral durante el periodo estival. Por su parte, las sedes ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense mantendrán su rutina actual, ya que no habían modificado sus horarios durante la temporada.