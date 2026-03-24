24 Mar 2026
25 C
Nueve de Julio
Buscar
General

Los bancos retoman el horario habitual

Los bancos volverán a recibir al público en su franja habitual de 10:00 a 15:00, retomando su horario de atención tradicional  tras operar bajo el denominado «horario de verano», que establecía la apertura de sucursales de 8:00 a 13:00. Las puertas de los bancos abrirán en el nuevo horario a partir del miércoles 25 de marzo.
Esta transición afecta a las sucursales de los 108 municipios, dentro de los cuales está Nueve de Julio, que se habían adherido al decreto provincial para adelantar la jornada laboral durante el periodo estival. Por su parte, las sedes ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense mantendrán su rutina actual, ya que no habían modificado sus horarios durante la temporada.

 

Últimas noticias

Localesadmin -

Hough: una mirada sobre la dictadura y 9 de Julio

https://open.spotify.com/episode/7apOsae3q7myuqzpa5jx5U?si=ab27115c94ce438a A 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, el docente, y dramaturgo -entre otras múltiples...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra