Los argentinos eligen la información vía digital

Según un nuevo informe de Zuban-Córdoba en colaboración con GoodPublics, el país vive una reconfiguración donde las redes sociales desplazaron definitivamente a la televisión y a los diarios como principal puerta de acceso a la información.

Los datos son contundentes: el 64,8% de los argentinos prefiere informarse por medios digitales, mientras que solo el 34,3% sigue optando por formatos tradicionales. Instagram, Facebook y YouTube encabezan la lista de plataformas donde se consume política, y se consolidan como los nuevos centros que ordenan la agenda pública.

Argentina sigue entre los países que más tiempo dedica a redes sociales en el mundo: 11 horas y 15 minutos por semana, ubicándose en el quinto puesto global. El “prime time” dejó de estar anclado a la noche televisiva, ahora se distribuye a lo largo del día en los feeds y timelines.

Al ahondar en la distribución por rangos etarios, los medios digitales se consolidaron como la principal fuente de información en todos los casos de estudio. En el grupo de personas entre 16 y 30 años, un 93,3% elige la digitalidad para informarse; en el grupo de 31 a 45 años, un 76,4%; en el grupo de 46 a 60 años, un 66,9%; y en el grupo de mayores de 60, un 55,2% se informa a través de medios digitales.

Las redes sociales no son ajenas a la polarización política, y es una tendencia marcada que votantes de distintas fuerzas no habiten los mismos espacios informativos. Según el estudio, aquellos afines a las ideas libertarias prefieren informarse por Instagram y Facebook, mientras que los votantes del peronismo se decantan por YouTube.

Los medios replican esa división, con medios como TN, Clarín y LN+ aparecen más alineados con posiciones libertarias, mientras que C5N, Página/12 y El Destape se consolidan en el universo peronista.

La competencia entre medios ya no se juega en la TV ni en los portales, sino en la capacidad de producir contenidos para múltiples plataformas. El informe señala que los actores más fuertes son aquellos capaces de operar “hubs digitales” capaces de generar decenas de piezas informativas para inmediata distribución a través de las redes.

La sentimentalidad también es reveladora: la mayoría de los medios presenta predominio de menciones negativas, aunque con intensidades muy diferentes según su audiencia y su línea editorial.

Entre agosto y noviembre de 2025, los principales medios invirtieron de forma sostenida en pauta segmentada para contenidos sociales, culturales y políticos. Esta estrategia —según el informe— ya es parte estructural de la disputa por la agenda en redes.

El ranking exhibido por el estudio está dominado por El Destape, mientras que Clarín y TN completan el podio .

Por otro lado, el impacto de los buscadores basados en inteligencia artificial también empieza a sentirse. En algunos medios, la caída del tráfico por consultas tradicionales alcanza el 80%, debido a que los usuarios reciben respuestas directas sin necesidad de visitar los sitios.

El informe introduce por primera vez un Score LLM, que mide cuán visibles son los medios en las respuestas de ChatGPT, Gemini y otros modelos. Allí se detecta un escenario desigual: un grupo reducido ya trabaja estrategias para aparecer en respuestas de IA; otro está presente de manera irregular; y un conjunto importante aún no logró posicionarse. (La Tecla)