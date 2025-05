Lo que dejó el 2° Encuentro Encuentro Nacional de Mujeres Tamberas y Queseras

El pasado martes 14 de mayo, la ciudad de Esperanza fue sede del 2° Encuentro Nacional de Mujeres Tamberas y Queseras en el marco de la Expo 2025 Todo Láctea que allí tuvo cita. Más de un centenar de mujeres de diversas provincias del país se dieron cita para poner en común sus experiencias, desafíos y miradas sobre el rol que ocupan en la producción láctea argentina.

La jornada comenzó con la presentación de un informe sobre brechas de género en el ámbito rural a cargo de Mariana Stegagnini, integrante de Mujeres de la Ruralidad Argentina (MRA). El documento permitió contextualizar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres rurales y sirvió como disparador para las discusiones que se desarrollaron durante el resto del encuentro.

A continuación, Alicia Tate, Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Gobierno de Santa Fe, compartió las políticas públicas impulsadas por la provincia para acompañar a las mujeres rurales, haciendo énfasis en la importancia de implementar estrategias que reconozcan su trabajo y promuevan su autonomía.

Uno de los momentos centrales del evento fue la ronda de trabajo participativa. Allí, mujeres provenientes de distintas regiones del país intercambiaron saberes en torno a cuestiones clave como la participación en espacios de decisión, el manejo del dinero en los emprendimientos, la definición del precio de la leche, y las dificultades que enfrentan para acceder a créditos, capacitaciones técnicas y herramientas de producción.

Durante esta instancia, Jaquelina Galindez, productora de leche de burra de Catamarca; María José Travaglino, propietaria de un tambo pastoril en Bustinza; Edila Soledad Farach, asesora contable de cooperativas en Misiones; Florencia Herrera, gerenta de Lácteos LW en Entre Ríos; y Lidia Sepúlveda, productora artesanal de quesos vacunos y caprinos en Neuquén, compartieron sus recorridos y reflexiones.

Desde Neuquén, Lorena Anrique, técnica y asesora, destacó que el encuentro permitió responder preguntas sobre los roles en las actividades productivas y hogareñas. Señaló además la importancia de animarse a visibilizar proyectos propios, acompañarse entre mujeres y poner en valor la diversidad de trayectorias presentes.

Por su parte, Mirta Lucía Walter, integrante de una cooperativa tambera e industrial de Misiones, expresó su sorpresa por haber sido convocada: “Nunca salí de mi rinconcito acá en la chacra, siempre estuve trabajando”. En su intervención subrayó que más de 40 mujeres forman parte de su cooperativa y que todas trabajan junto a sus familias con esfuerzo y compromiso. “Que se escuchen nuestras voces es muy importante”, afirmó.

También Karina Filipi, docente agrotécnica, tambera y quesera de La Pampa, valoró el espacio como una experiencia enriquecedora. No solo pudo exponer su mirada sobre el rol de la mujer en las escuelas agrotécnicas, sino que además regresó con los testimonios y aprendizajes de otras mujeres insertas en distintos eslabones de la lechería: “estos espacio en donde las mujeres de la ruralidad podemos ser escuchadas nos permite empoderarnos para poder luego llevarlo a nuestras realidades” destacó la ingeniera.

Por su parte, Jacqueline Gálindez, de Catamarca destacó la oportunidad de conectar con otras mujeres: “vuelvo para mi valle con el alma enriquecida de haber compartido estos días con las bellas mujeres del ámbito rural, escuchar sus experiencias, sus historias de vida lindas y no tan lindas pero reales, para reflexionar qué aporte haremos cada una para intentar revertir y mejorar la vida de mis pares”.

El encuentro cerró con palabras de Patricia Gorza, presidenta de MRA, y Claudia Gerlero, vicepresidenta de la organización. Ambas convocaron a seguir fortaleciendo espacios como este, construidos colectivamente, donde las mujeres puedan visibilizar sus voces y fortalecer sus derechos. “Queremos una ruralidad más justa e igualitaria, donde no tengamos que depender de la suerte ni del lugar donde nacimos”, señalaron. Patricia Gorza además destacó el compromiso de los organizadores de la Todo Láctea por el convite y la “voluntad de sostener un espacio de género en una Expo tan importante para toda la actividad láctea en momentos donde eso implica ir contra la corriente” enfatizó.