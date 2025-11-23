Leo Jaconis: “La demanda está, falta recuperar el stock ganadero”

Un especialista en el tema, Leo Jaconis explicó en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) el “raro” presente del mercado ganadero, con oferta escasa, demanda sostenida y precios en aumento. “Es un mercado liberado, con buenos precios pero sin stock”, explica el representante de Cabaña “La Cassina”. También agrega que la renovación stock ganadero no se da de un día para el otro y menciona que, a pesar de todo este contexto, hubo un aumento de 4 kilos en el consumo interno.

Jaconis agregó la demanda del mercado externo, donde distintos países buscan los cortes, lo cual aumenta la demanda y, ante la falta de stock suficiente, se disparan los precios. “Están pasando cosas raras pero el mercado está, la demanda también, lo que falta es el stock”.