Leny Luberriaga: «Fuimos convocados por un espacio que pensó en un armado donde todos sean idóneos en el tema»

Leny Luberriaga, Agustín Díaz y Cristina Labriola, candidatos a consejeros escolares por Nuevos Aires, la lista que tiene como candidato a concejal en primer término a ‘Nacho’ Palacios, estuvieron en Temprano para todo (Supernova 97.9) exponiendo sus propuestas, intenciones y conocimientos que tienen sobre el estado de los edificios escolares de todo el distrito, el SAE (Servicio alimentario escolar) y la gestión por mobiliarios.

Es la primera participación en política del grupo, el plus necesario en estos tiempos de descreimiento en la política para plantarse frente a la ciudadanía, porque nunca fueron candidatos y jamás transitaron la esfera pública ni ocuparon un cargo. Por el contrario, se preparan con contagioso optimismo para, eventualmente, ocupar cargos en un cuerpo colegiado con su experiencia personal: todos han sido y son profesores y transitan desde hace años distintos colegios de 9 de Julio

Cristina Labriola, Agustín Díaz y Leny Luberriaga, candidatos a consejeros escolares.