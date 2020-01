¿Legalización de la marihuana si o no?

La administración Fernández puso en marcha la confección de uno de los proyectos que más debate traerá en la sociedad argentina.

egalización de la marihuana si o no?, ésa será la pregunta que rondará en los próximos encuentros entre amigos o en la mesa familiar. Es que la gestión Fernández ya comenzó a trabajar en un proyecto de ley para enviar al Congreso en el que se debatirán las diferentes posturas y concepciones sobre las drogas, el comercio de las mismas, y las implicancias que traería su despenalización.

La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), Gabriela Torres, sostuvo que “hay una iniciativa del Ministerio de Seguridad para la despenalización de la marihuana”.

En ese sentido, se refirió a que “una cosa es narcotráfico y otra es consumo”, por eso trabajarán en el detalle fino del proyecto. “Si en este momento no tenemos ninguna regulación, sería todo más confuso”, determinó la funcionaria.

“Creo que hay que trabajar mucho en relación a qué puede tolerar el cuerpo. Un menor no puede consumir ninguna sustancia, porque cualquiera sería problemático. Su hígado y su cerebro no están terminados de formarse”, ejemplificó Torres, que sumó que “si no acompañamos a los jóvenes en relación al cuidado de su propio cuerpo, de verdad se están lastimando mucho”.

Por su parte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en plena campaña afirmó que hay que avanzar en este aspecto, porque “hemos intentado con la guerra contra el narcotráfico, pero no hemos resuelto las adicciones, que tienen distintos niveles”. “No tenemos que perseguir a los fumadores de porro”, había dicho el actual jefe de Estado.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, opinó que “hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate”.

Según informaciones, para el proyecto que presentarían este año en el Congreso, se analiza establecer una cantidad máxima de posesión de marihuana para consumo personal en adultos de más de 18 o 21 años, lo mismo que el cultivo de plantas.

(Grupo La Provincia)