Laguneros y cornalitos en Food Boulevard

A pesar del pronóstico de lluvias, será un fin de semana con mucha música en 9 de Julio. En Food Boulevard hay preparado un menú para maridar cosas ricas con buenas porciones de rock local. La cosa arrancó el jueves con “Va como piña”, el grupo conformado por cuatro talentosos de la música (Astoviza-Casas-Rosseto-Nuevo) que tuvo su noche de gala con sus delicias musicales.

Hoy sábado, los legendarios “Laguneros” estará hasciendo su show entre hamburguesas, burritos y pizzas. Arcucci-Casas-Canuzzo-Lyonnet desplegarán una amplia recorrida por varios de sus temas más algun que otro cover, como habitualmente hacen.

Con mas de un par de décadas en la ruta, “Laguneros” siguen muy vigente, con un público que le es fiel que acompaña y disfruta cada una de sus presentaciones.

El fin de semana se cerrarrá el domingo cuando a las 21 “The Cornalits” empiecen a hacer sonar su maquinaria de rock y sonrisas. La banda, que regresó renovada y ampliada hace poco más de un año, preparó un show con espíritu navideño, algunas sorpresas y, fiel a su estilo, con momentos que para atesorar. Los cinco cornalitos (Gallo-Cuadrado-Mascheroni-Torres-Jara) prometen una noche de domingo sin Jenga ni corte de manzana pero con sonrisas, diversión y buen rock.

Para ambas presentaciones imprescindible reservar mesa para asegurarse un lugar en el templo de los artistas locales en que se ha convertido Food Boulevard gracias a la buena disposición de su dueño, Facundo Canevari, que además cocina como los dioses.