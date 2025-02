La UCR le pidió a Milei que respete la Constitución y rechazó la intervención a la provincia

En medio de la polémica por los dichos Javier Milei, quien le pidió la renuncia a Axel Kicillof y así intervenir la provincia de Buenos Aires por una serie de hechos de inseguridad, desde la Unión Cívica Radical (UCR) en sus diversas variantes internas, cuestionaron esa propuesta y le reclamaron al presidente que respete la Constitución.

Uno de los dirigentes que se expresó fue el senador nacional Maximiliano Abad, quien dijo que “los problemas de seguridad de los bonaerenses necesitan respuestas urgentes” pero pidió al mandatario nacional respeto por las instituciones. “Presidente Milei respete el mandato constitucional del gobernador y ponga las fuerzas federales y al Estado nacional a disposición”, escribió en la red social X.

Además, le pidió a Kicillof que acepte la ayuda federal ya que la inseguridad es un problema gravísimo. “Pónganse a trabajar de manera conjunta priorizando a los vecinos de la provincia. Tenemos un ejemplo cercano de coordinación en seguridad: la provincia de Santa Fe. Ése es el camino”, señaló Abad.

Justo ese último punto también lo marcó el senador nacional radical Martín Lousteau, y marcó una diferencia en el tratamiento que hace Milei con Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.”¿En qué se diferencia un santafesino y un bonaerense? ¿Por qué el Gobierno en un caso dice que colabora y en otro le dice al gobernador que se vaya?”, indicó, y luego pidió “estar alerta” porque el país atraviesa “una degradación democrática muy rápida”.

Y cuestionó la idea de intervención. “Otra vez el presidente ignora la Constitución, o no la conoce o no le importa nada. ¿Cuáles son las causales de intervención? Es sólo para garantizar el funcionamiento democrático o por amenaza externa. No hay ningún otro causal de intervención. Me parece gravísimo. Es claramente inconstitucional”, planteó Lousteau.

Finalmente, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, recordó que la intervención federal es un mecanismo excepcional previsto por la Constitución en su artículo 6 y es una atribución del Congreso de la Nación. “De ningún modo hay causales para intervenir la Provincia de Buenos Aires. Sería una violación inadmisible a la autonomía. El gobernador fue electo por el pueblo, al igual que el Presidente, y atacar esa autoridad, amenazarla o desestabilizarla no va a encontrar acompañamiento de nuestra parte”, señaló en la red social X. Y pidió, en sintonía con otros dirigentes, “coordinar esfuerzos para combatir la inseguridad, sin mezquindades y con grandeza”.

En tanto, desde el bloque de diputados de Acuerdo Cívico UCR +GEN, que comanda el tandilense Matías Civale, calificaron de avasallamiento del gobierno nacional” el planteo de Milei. En un comunicado, desde ese bloque reafirmaron “la defensa del acuerdo democrático y expresaron su preocupación ante los intentos de correr permanentemente los límites de los consensos institucionales”.

EL Acuerdo Cívico UCR + GEN alertó sobre la actitud del Presidente de “correr los límites de los consensos, lo que afecta la estabilidad institucional y el respeto a las reglas de juego democráticas”. Al mismo tiempo, reivindicaron “La voluntad popular de los bonaerenses, que hace un año y medio se expresó de manera clara en las urnas”, cuando eligieron Gobernador a Kicillof.

Además, los legisladores consideran “fundamental dejar de lado la violencia verbal en el debate público” y pidieron al gobernador y al Presidente enfocarse en combatir la violencia real que afecta a la sociedad. (DIB)