La salud mental centrada en la Sala Diamantina

En diálogo con el programa ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la Secretaria de Salud del municipio de Nueve de Julio, Tamara Vázquez Lagorio, se refirió a panorama sanitario local y repasó la reciente entrevista mantenida por la intendenta María José Gentile, a quién acompañó, con el Ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak (véase nota en Semanario Extra: Reunión de Gentile con Kreplak).

En esa reunión Vázquez Lagorio solicitó ambulancias para el municipio habida cuenta de que “nuestro parque automotor es muy limitado y nada nuevo” se sinceró, “especialmente se pidieron vehículos de características 4 x 4”. También en ese encuentro con el ministro Kreplak se conversó sobre el avance de las obras en el Hogar de Ancianos con recursos del municipio”.

También la Secretaria de Salud se refirió a los CoReSa (Consejos Regionales de Salud) en la provincia de Buenos Aires, que son ámbitos de gestión y coordinación que reúnen a autoridades sanitarias municipales y de hospitales provinciales. Su objetivo principal es trabajar en conjunto para integrar el sistema de salud organizar la red de atención y avanzar en la implementación de políticas, “allí se ponen temas en agenda y siempre está presente el de la Salud Mental”.

¿Por qué ha ido creciendo tanto ese estado? le preguntamos y lo atribuyó en primer lugar a la pandemia, pero también a cuestiones multicausales.

“Le comunique al ministro que tenemos el espacio físico para ello para que se pueda tratar y es la actual sala de Diamantina: están los psicólogos, psicopedagogos, trabajadoras sociales, psiquiatra y fonoaudiólogos, para poder desarrollar los talleres de SM y terapias sobre todo grupales”.

Consultada sobre la noticia que daba cuenta del aumento de casos de sífilis, Vázquez Lagorio, reconoció que hay muchos casos con un notorio incremento y alertó sobre “la responsabilidad de cada individuo para cuidarse y cuidar al otro”.

Por último, agradeció la donación realizada por el Club de Leones de Nueve de Julio de un ecógrafo al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nuevo Alborada, para fortalecer e la atención médica local. “El nuevo equipo está destinado a mejorar la capacidad de diagnóstico y ampliar los servicios para los residentes del barrio”.