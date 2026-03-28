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Deportes

La patinadora campeona y su mentor

El pasado miércoles, la nuevejuliense Zoe Bravo se consagró campeona de la Copa Apertura Nacional de la Divisional A y World Skate organizada por la Confederación Argentina de Patín. Consiguió un puntaje de 37.07, que la colocó en el primer puesto de la categoría Nacional A Mini Infantil. Este resultado le permitirá participar del Campeonato Nacional Absoluto y también la habilitará a disputar la World Cup.
La patinadora del club El Fortín y su entrenador César Salas estuvieron en “Supernova Deportivo” para dialogar sobre el logro obtenido. Comentaron detalles acerca del día de la competencia, explicaron el criterio de puntuación y anticiparon los próximos compromisos de la joven campeona nuevejuliense .

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