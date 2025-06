La Intendente en la Técnica

La Intendente María José Gentile estuvo en el acto oficial por la celebración del 75 aniversario de la Escuela de Educación Secundaria Técnica “Mercedes Vázquez de Labbé”. El mismo tuvo lugar en la sede la institución y contó con la presencia de altas autoridades educativas provinciales y locales, directivos y ex directivos del establecimiento, docentes, ex docentes, alumnos, ex alumnos y la comunidad educativa del mismo.

La jefa comunal señaló como “un enorme honor compartir este grato momento tan significativo e importante como es la celebración de los 75 años de historia de esta prestigiosa institución, que no son el testimonio de una trayectoria forjada con esfuerzo y compromiso inquebrantable con la educación de la comunidad”. Asimismo, puso de manifiesto “el sentido de pertenencia, que se ve reflejado no solamente en susdocentes, sino también en sus alumnos y ex alumnos que regresan cargados de gratitud”.

Y agregó que “esto se ve reflejado también en cada proyecto, cada iniciativa y en la manera en la que se involucran en cada acción solidaria, transformando a este lugar en un segundo hogar”.

Luego de recordar la figura de Mercedes Vázquez de Labbé, “quien fijó los cimientos de la

educación en este establecimiento”, la mandataria dejó su reconocimiento a directivos y docentes “por su trabajo y compromiso, por saber adaptarse a los cambios, sembrando en los alumnos valores

fundamentales como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la pertenencia”.

“Esta Escuela se convierte en un semillero de talentos para la comunidad, por lo que es nuestro

compromiso es seguir apoyando una tarea que se convertirá en progreso y bienestar para todos los vecinos”, cerró.

Cabe destacar que por sus aulas pasan actualmente más de 900 alumnos y 250 profesores, directivos y auxiliares, a los que se suman varias generaciones de nuevejulienses que se formaron y educaron en las mismas.