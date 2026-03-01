La informática en la voz de un experto

Por Carlos Graziolo

Tal vez porque algún profesor del secundario influyó decididamente en su inspiración o porque intuyó que ‘era por ahí’, pero lo cierto es que Guillermo Seisdedos avizoró el futuro universal de la computación en 1987 cuando marchó a estudiar a la Facultad de Ingeniería de la UBA para egresar años más tarde con el título de Licenciado en Análisis de Sistema y para conseguir en el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires) el posgrado de Ingeniero en Software. Todo fue una asociación formidable: la potencia creativa de él como alumno combinado con la pasión por enseñar de docentes e investigadores, la misma que Guillermo exhibe hoy para contar sobre el proceso de la informática en nuestro país y el avance que se dio en el primer cuarto de este siglo XXI.

En ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), Seisdedos contó no solo detalles de su propia carrera y la posterior evolución a formador y asesor de empresas de diversos rubros que necesitan de la asistencia técnica imprescindible para seguir creciendo, sino que también se introdujo en el fascinante mundo de historia de la informática en Argentina que consolidó las PC en oficinas y hogares, el posterior acceso masivo a internet con la banda ancha que comenzó a reemplazar el acceso telefónico, mejorando la experiencia de navegación.

Está claro que el impacto social ha sido formidable porque la informática se volvió omnipresente en la vida cotidiana, desde trámites digitales hasta comercio electrónico y educación virtual. De todo ello habla Guillermo Seisdedos en esta nota dando cuenta de las transformaciones recientes del 2020 al presente: con computación en la nube con servicios digitales y plataformas online que se volvieron esenciales para trabajo, educación y entretenimiento.