La grieta policial

Lo que comenzó como una de las tensiones creativas más fructíferas de la historia del rock ha terminado en los estrados judiciales. Los integrantes de The Police, la legendaria banda británica que dominó los años 80, se encuentran actualmente enfrascados en una batalla legal millonaria que pone a prueba acuerdos firmados hace casi medio siglo. Cómo se llegó a esto?

A finales de 2024, el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland interpusieron una demanda ante el Tribunal Superior de Londres contra Sting (Gordon Sumner) y su empresa, Magnetic Publishing Limited. El eje de la disputa no es la autoría intelectual de las letras —un área donde Sting siempre ha sido el líder indiscutible— sino la interpretación de las regalías en la era digital.

Hay puntos clave. Uno es un pacto que data de los inicios de la banda (reforzado en 1981, 1995 y 2016) que establece que los miembros que no compusieron un tema reciben un 15% de los derechos de autor en concepto de «honorarios de arreglista». Summers y Copeland alegan que este porcentaje no se ha aplicado correctamente a los ingresos generados por plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, reclamando una deuda superior a los 2 millones de dólares.

Otro involucra a una delos hits del trío, la legendaria “Every breath you take” , donde el guitarrista Andy Summers ha insistido durante décadas en que su icónico riff es una pieza compositiva fundamental, a pesar de que Sting figura como único autor. Este tema genera aproximadamente 550,000 libras esterlinas al año.

En las audiencias preliminares celebradas el 14 y 15 de enero de 2026, la defensa de Sting reveló un movimiento estratégico: el cantante ya ha efectuado un pago de 800,000 dólares (unas 600,000 libras) a sus excompañeros. «Este pago corresponde a ciertos infrapagos históricos admitidos, pero no invalida nuestra postura de que la demanda actual busca una reinterpretación ilegítima de los contratos originales», declaró Robert Howe, abogado de Sting.

Este caso es seguido de cerca por expertos en propiedad intelectual, ya que podría sentar un precedente sobre cómo deben actualizarse los contratos de la «era del vinilo» a los algoritmos actuales. Mientras tanto, la posibilidad de una nueva reunión de la banda parece más remota que nunca. Sting, quien vendió su catálogo musical a Universal en 2022 por unos 300 millones de dólares, mantiene su postura de que su libertad como solista es innegociable.