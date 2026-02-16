La Genética, una banda que surgió sin querer



Genaro Valls contó que, hace unos meses, entró al estudio a grabar uno de sus temas, y salió con una banda formada, casi sin querer. Fueron los músicos amigos que llamó para que lo acompañasen y la experiencia fue tan buena que se convirtió en banda estable. A Genero se sumaron los hermanos Balle -el “Negro” y “Molzi”- más Santiago Piazza. Asi nació “La Genética”.

Con un mix de temas propios y covers, salieron a las pistas en enero pasado.

Genaro y el Negro estuvieron de visita en “Un Plan Perfecto” contando detalles de la banda enu febrero que los tiene como protagonistas omnipresentes de la escena del rock local con multiples presentaciones. De aquel debut de enero ya hubo un cambio de formación: salió Santiago Piazza y en su lugar incorporaron a Sebastián Lagos en bajo. Pero la esencia es la misma.

Genaro contó que el 7 abrieron el Tour de Febrero en Cuatro de Copas, continuó con la seguidilla de tres presnetaciones de este fin de semana (el viernes en el Patio de Griselda, el sábado volvieron a Brooklyn y, anoche, en Food Boulevard) y cierran el 26 en Osvaldito donde van a grabar en vivo. Ahi estan puestas todas las fichas.

El talento está. Cada uno de los cuatro aporta lo suyo, Y en los ensayos despliegan su potencial. “Tenemos mucho compromiso en los ensayos, es dificil que se cancele uno” aclara Genaro que, además, explica que cada uno cada uno tiene su momento de brillar y resaltan la variedad de lugares en donde poder salir a tocar en 9 de Julio.

Con las ganas a pleno, La Genética toca con la idea que sea una banda para todos. La playlist se acomoda a cada lugar y público.