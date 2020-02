La diferencia entre vivir o morir: usá casco

El casco salva vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza, devastadoras y discapacitantes.

Cada año, se incrementan las víctimas fatales en siniestros en moto por el no uso del casco. Los motociclistas que no usan casco tiene mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes.

Los motociclistas que usan casco tienen un 73% menos de mortalidad y hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no lo usan. 2700 vidas se salvarían por año si todos los que circulan en moto y ciclomotor usaran siempre un casco homologado.

La Ley Nacional de Tránsito obliga al uso de casco cuando se circula en motos o ciclomotores. Sin embargo, hay mucha gente que no lo usa.

El uso de casco en el creciente parque de motovehículos de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores muestra diferencias importantes entre la Capital y los municipios del GBA observados.

Este estudio de Luchemos por la Vida procura una mirada comparativa del uso de estos importantes elementos de seguridad pasiva, entre los conductores de la Ciudad de Buenos Aires y distritos del GBA colindantes con esta: Avellaneda, San Martín, Vicente López, San Justo y Ramos Mejía. Para ver el estudio: http://luchemos.org.ar/…/uso-del-casco-en-la-ciudad-de-buen….

En CABA, lo utiliza un 87% de los motociclistas mientras que un 63% lo hace en los municipios del GBA, lo que significa un 38% más en la primera. No se registraron diferencias significativas de uso entre los diferentes distritos del GBA observados. La diferencia de uso de cascos y cinturones con la Ciudad de Buenos Aires, debería llamar la atención de las autoridades de la provincia a cargo de la seguridad vial. Puede observarse que las tareas de fiscalización del tránsito en general y del uso de casco en particular resultan insuficientes para lograr la adhesión generalizada de los motociclistas a su uso. Se destaca que la medida de no expender combustible a los motociclistas sin casco, que rige en la provincia de Buenos Aires, no parece ejercer efecto como incentivo para su uso.