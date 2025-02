La Columna del Lobo

UNA COSA PIENSA EL BURRO Y OTRA EL QUE LO ARREA

El 29 de enero del año 2025, la concejal de Unión por la Patria Julia Crespo cursa invitaciones partidarias bajo el direccionamiento de quien realmente mueve los trebejos del cada vez mas raquítico peronismo nuevejuliense: Horacio Delgado, quien, con el alfil blanco intenta encolumnarse detrás del gobernador Axel Kicillof, que logró 13.185.036 de votos (o sea, el 52,74 %) y, con el alfil negro, con el dirigente chacabuquense Julián Domínguez, que adhiere a la línea de Cristina Fernández, Martingala clásica de quien nunca mira que tan profundo es el rio con los dos pies.

ANTECEDENTES

Horacio Delgado nació el 6 de octubre de 1964 en Nueve de Julio. Su infancia y adolescencia transcurrió en la localidad de Morea. De profesión abogado, egresado en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, donde estudió por impulso de sus profesores de secundario.

En 1983, con el retorno de la democracia, se afilió al Partido Justicialista. A propuesta de unos vecinos, en 1991 fue nombrado Delegado Municipal de Morea, por lo que dejó por unos años sus estudios universitarios. En diciembre de 1999, fue electo concejal, siendo reelecto para el período 2003-2007.

En diciembre de 2001, el entonces intendente Jesús Abel Blanco asumió como diputado nacional. Por lo tanto el Presidente del Concejo Deliberante, Oscar Ormaechea, pasó a desempeñar la titularidad del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, Delgado fue designado presidente del Concejo.

En marzo de 2005, como consecuencia del fallecimiento del Intendente Martín Callegaro, debió asumir el cargo de Jefe Comunal hasta diciembre del mismo año.

En 2007 fue electo diputado provincial por la Cuarta Sección Electoral, representando al Frente para la Victoria. Fue Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Llegó a ese puesto en reemplazo de Julián Domínguez cuando éste asumió el Ministerio de Agricultura de la Nación en 2009.

Fue presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara y pertenece al denominado PJ orgánico, es decir, a la vieja guardia del peronismo que no se alineó con el Frente para la Victoria sino hasta 2007.

En 2011 fue candidato a intendente. Pese a ser el más votado en las PASO, cayó derrotado en la general ante Walter Battistella, de la UCR. En 2012, es designado presidente del OCABA por el gobernador Daniel Scioli y renuncia en 2013.

En 2013 volvió a ser electo concejal de Nueve de Julio por el FpV y en las elecciones 2015 intentó ser intendente una vez más, pero perdió ante Mariano Barroso del PRO (Cambiemos). En las elecciones partidarias del PJ del 2017, Delgado fue proclamado Presidente del PJ de 9 de Julio.

LA ESENCIA DE LA ESTRATEGIA ES ELEGIR QUE NO HACER

La dirigencia peronista debe entender que ES UNA LOCURA ESPERAR RESULTADOS DIFERENTES HACIENDO LAS MISMAS COSAS y la gota que derrama el vaso no es el enojo, es el cansancio, porque cuando uno se cansa la mentalidad cambia, no avisas, no perseguís, no rogás, no esperás, no corrés, nada te interesa, solo cerrás el libro, apagás la luz, bajás el telón y punto final. Esa es la razón por la que el Peronismo de 9 de Julio está cada día más esquelético, por buscar la oportunidad y solo la oportunidad, avanzando a paso de comedia. Precisamente es la falta de reacción lo que el votante les reclama, con la canasta básica en $ 1.033.276.- , deberían encabezar y marcar los caminos de defensa como la libertad, la igualdad y la democracia, con acciones y más acciones. Como un fuego que se aviva con el viento, las palabras no bastan para demostrarlo.

REFLEXIÓN FINAL



Para empezar a ganar, en algún momento, el negador tiene que declararse derrotado: van sesenta minutos del partido y voy perdiendo por goleada. Ese es el primer paso. No estoy pudiendo, voy perdiendo y la gente me dice «está todo mal y va a estar peor«. Deberían haber aprendido de las consecutivas, categóricas y contundentes derrotas electorales.

Mi Hanno Capito, «UNA COSA PIENSA EL BURRO Y OTRA EL QUE LO ARREA«.