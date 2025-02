La Columna del Lobo

Animal social, conocedor de su entorno, el Lobo entiende la dinámica de su ámbito y tiene la capacidad de la observación para evaluar el escenario que habita junto a su manada. Analista sagáz, perfila con su instinto un relevamiento de datos que lo posiciona como un afilado y certero evaluador de actitudes, acciones -y omisiones- de los otros habitantes del bosque y sus consecuencias.

PREPOTENCIA E INEPTITUD

Con la homologación del acuerdo con fecha 06/12/2024 en el marco de la causa «BONOLDI, EDUARDO ALFREDO C/ COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA S/DIFERENCIA INDEMNIZACION» (Expte. N°: 19153) todos los asociados recibieron otro raquetazo que, sumados a otros -los ya definidos y los que están en pleno proceso- podrían terminar con la desaparición de la empresa fundada el 26 de noviembre de 1949, sepultada por la ruina económica.

ANTECEDENTES

De la causa laboral -que. cabe aclarar. son PUBLICAS- se desprende que en la ciudad de Bragado el día 16 de enero de 2025, en el marco de la causa «BONOLDI, EDUARDO ALFREDO C/ COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA S/DIFERENCIA INDEMNIZACION» (Expte. N°: 19153), los afiliados han abonado la suma de la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES C/33/100 ($ 43.333.333,33) en concepto de CAPITAL (resol. SCBA 2069/11 y art. 5 de la Ac. 2579). siendo esta la primera de 3 cuotas iguales y consecutivas que suman un total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 129.999.999). A esto debemos adicionar los honorarios profesionales -parte actora y propio- que sumarian otros ($ 51.999.673) CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ; adicionando a ello, otros $ 2.600.000,00 DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS para el perito contador interviniente. lo que hacen un total de aproximadamente $ 184.599.672 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS -pesos más, pesos menos-

EL CASO BONOLDI

El Sr. Eduardo Alfredo Bonoldi, comenzó a trabajar -durante la gestión de Omar Malondra- en relación de subordinación y dependencia en la Cooperativa Eléctrica y Servicios Mariano Moreno LTDA., con fecha 15 de octubre de 2001, permaneciendo activo hasta obtener su beneficio jubilatorio, finalizando el vínculo de trabajo en fecha 30/11/2023.-

La categoría revestida por el actor era ADMINISTRATIVO JERÁRQUICO, percibiendo el salario y demás rubros regulados en dicho convenio conforme a su categoría jerárquica, y realizando los aportes al Sindicato de APJAE.-

Que en fecha 30 de noviembre de 2023, ante el cese de la relación laboral por jubilación, la patronal procedió a abonar al actor el sueldo de dicho mes y demás rubros por un total bruto de $ 3.058.228,72, habiéndose efectuado las retenciones de ley, motivo por el cual firmó el correspondiente recibo.

Dicho recibo fue entregado al Sr. Bonoldi, y que consta en la causa al igual que todos los recibos del año 2023 (en total son 16 recibos, dado que en algunos meses se le abonaba el G.A.J. por separado, al igual que el S.A.C.), llevan insertas las firmas electrónicas y/o digitales del Presidente de la Cooperativa, Tesorero y Secretario, siendo ella la forma normal y habitual en que se confeccionaban la totalidad de los recibos emitidos por la Cooperativa, no solo respecto de Bonoldi sino también de la totalidad de los trabajadores de la misma.

Sin embargo, el trabajador reclamó rubros impagos como: a) Gratificación Anual Jerárquica (GAJ) por la suma de $9.786.331,90; b) Aguinaldo sobre G.A.J. por la suma de $ 815.527,66; c) ANEXO IV, Cláusula I y II, Jubilación y Asignación por jubilación, según Convenio por la suma de $ 62.031.890,85, no le fueron abonados.- lo que a la postre termina en una demanda laboral millonaria.

Por otro costado en la contestación de demanda con fecha 20/03/2024 la demandada, o sea, la COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA, replicó

1.Reconocimiento del actor: Luego de haber recibido la notificación fehaciente del Sr. Bonoldi donde notifica haberse acogido al beneficio jubilatorio, desde el área contable de la cooperativa se procede a realizar el cálculo que le corresponde percibir atento las normas convencionales, advirtiéndole que el actor había cobrado sumas de dinero que de ninguna manera le corresponden, y que la base salarial se había incrementado en el mes de abril de 2019 donde se tomó la cuota de la Bonificación Esp. como parte de la misma, y sobre ella se aplicaron las sucesivas paritarias. Motivado por lo expuesto, se convocó al Sr. Bonoldi a una reunión en la Cooperativa, en presencia del Contador Adalberto M. Regalia, el Gerente Fabricio H. Lostia y la Sra. Laura A. Fulleda, quien se desempeña en el área de liquidación de haberes. Allí, el actor reconoce que había percibido sumas que no le corresponden, y se acuerda realizar una liquidación que NO contemple aquellas sumas que ha percibido y que no corresponden por tomar una base de cálculo que incluía el concepto Bonificación especial. Asimismo, se le informa al trabajador que tal como se lleva a cabo desde hace más de 19 años en la empresa, y atento la situación económica actual, la liquidación se efectivizaría mediante cuotas con la aplicación del interés correspondiente para evitar la depreciación de la misma. Se acompaña al presente un borrador de nota y cálculos realizados de puño y letra del Gerente Lostia y el Contador Regalía al momento de celebrase dicha reunión.

2.- Posteriormente, con fecha 08/01/2024, se convocó nuevamente a una reunión informal al Sr. Eduardo Bonoldi, en esta oportunidad en presencia de los Sres. Consejeros y Síndicos, a fin de lograr un entendimiento y poder acordar el monto y la forma de pago. Allí, nuevamente el Sr. Bonoldi reconoce que existía un incremento de sus haberes a partir del mes de marzo/ abril de 2019, solicitando un plazo para evaluar la propuesta de pago que se le realizó, por no estar de acuerdo con la cantidad de cuotas ofrecidas. Algunos de los consejeros presentes en dicha reunión fueron: la Sra. Romina Carballo, el Sr. Marcelo Valani, el presidente Matias Losinno, la Sra. laura Rugeri, Gonzalo Garabano, Teresa Samnartín, Susana Berna, y las Síndicas Daniela Caresano y María Cristina Cubiles.

Sin embargo, con el patrocinio letrado de los Doctores Gastón Darío Fraccaro y Javier Martín Fraccaro, el día 16/02/2024 a las 19:45:38 , después de evaluar la propuesta efectuada, el Sr. Eduardo Alfredo Bonoldi interpone una demanda millonaria contra la COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA que termina costando a todos sus asociados la alarmante suma de -pesos más, pesos menos- 184.599.672 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.

REFLEXIÓN FINAL

Según se desprende del sumario laboral, el Sr. Bonoldi reconoce ante 12 personas/testigos que había percibido sumas que no lo correspondía. El área contable de la cooperativa suscribe que desde abril de 2019 Bonoldi había cobrado sumas de dinero que de ninguna manera le corresponden, y que la base salarial se había incrementado en el mes de abril de 2019 donde se tomó la cuota de la Bonificación Especial como parte de la misma, y sobre ella se aplicaron las sucesivas paritarias.

Ahora bien:

– Si el Sr. Bonoldi reclamó judicialmente la suma de 62.031.890,85.- + Intereses .

– Si es el mismo Bonoldi quien reconoce que hubo un error contable.

– Si es la misma Cooperativa que acuerda con Bonoldi realizar una liquidación que NO contemple aquellas sumas que ha percibido y que no correspondían, por tomar una base de cálculo que incluía el concepto Bonificación especial que tampoco correspondía.

¿Por qué los asociados tienen que soportar una erogación impagable de $184.599.672 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS. -pesos más, pesos menos-

¿Será el deseo inconfesable de querer salvarse a sí mismo y solo a sí mismo ?

El plafón fáctico relatado, que consta en el sumario laboral, encuadra pacíficamente en la acción, típica, antijurídica, culpable y punible de enriquecimiento ilícito y estafa ?

Como ya lo habíamos anticipado, el proyecto de la conducción actual se ha desvanecido, las grandes inversiones se han detenido y la Cooperativa, antaño potencia en la región, va quedando sepultada por la ruina económica. Prepotencia e Ineptitud. como el TITANIC, vió?