La carta de Cristina expone las diferencias en el gabinete de Kicillof

Cristina Kirchner salió a culpar a Axel Kicillof por la derrota del peronismo en las elecciones legislativas y levantó la temperatura de la interna peronista.

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones causó un cimbronazo en el peronismo que venía postergando discusiones internas y protegiendo la unidad de Fuerza Patria como sea. Pasadas la dirigencia salió a buscar culpables, endilgar responsabilidades y a cuestionar liderazgos. Hoy habló Cristina Kirchner y apuntó directamente contra Axel Kicillof.

En esencia, la expresidenta de la Nación, y titular del Partido Justicialista (PJ), el peronismo perdió las elecciones porque el gobernador bonaerense decidió desdoblar los comicios provinciales. Según explicó, eso produjo “un ejecto balotaje” que permitió que se reagrupara “todo el voto aniperonista“.

La carta abierta que publicó este viernes por la mañana generó una gran repercusión en toda la escena política y sobre todo entre la dirigencia peronista. Rápidamente, los seguidores más fieles de Cristina optaron por compartir el comunicado en sus redes sociales para ampliar el mensaje y mostrarse en acuerdo con él. En este grupo están, por ejemplo, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Esa especie de clamor digital fue más allá de las intendencias y de las agrupaciones políticas alcanzando a algunos funcionarios del gabinete provincial. Por ejemplo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, fue uno de los que compartió la carta abierta de CFK. Lo mismo hicieron Florencia Saintout, la presidenta del Instituto Cultural, y Homero Giles, el director ejecutivo del IOMA.

Por ahora, Kicillof no tiene pensado hacer cambios en su gabinete, pero estos pequeños gestos no hacen más que complicar los vínculos entre las distintas dependencias de su gestión. Por ejemplo, las posturas de Mena, Saintout y Giles antagonizan con la del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, quien le pidió “humildad” a la expresidenta. “Debe planificar su corrimiento como única voz autorizada”, declaró días atrás. (Infocielo)