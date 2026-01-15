La apuesta de Caputo: absorber pesos y sostener el dólar hasta la cosecha

Con tasas reales elevadas y un dólar contenido por la oferta de divisas, el equipo económico busca atravesar el verano sin sobresaltos cambiarios. Pero economistas advierten que parte de los dólares que hoy sostienen la calma responde a estrategias financieras transitorias que podrían revertirse antes de abril.

La estrategia financiera del equipo económico para transitar el verano parece ser una doble aspiradora: pagar lo que sea necesario para retirar pesos y aprovechar cada dólar que entra para el programa de compra de reservas. Mientras el Tesoro convalidó tasas de interés reales altas en la licitación de deuda de este miércoles para asegurar el rollover, el Banco Central (BCRA) sostuvo su racha compradora en el mercado de cambios. Sin embargo, el esquema convive con una amenaza latente: que la oferta de divisas esté inflada por posiciones financieras que podrían darse vuelta abruptamente antes de la cosecha de abril, repitiendo escenarios de tensión cambiaria ya vistos en 2025.

El resultado de la licitación fue la pieza clave para entender la señal que Luis Caputo quiere enviar al mercado: convalidar tasas altas con tal de que no se liberen pesos. Finanzas testeó el apetito inversor por primera vez en 2026 con ofertas que cubrieron los casi $10 billones que vencían este miércoles. Luego del dato de inflación del 2,8% para diciembre de 2025 —que superó las expectativas de las consultoras—, el Gobierno apuntó decididamente a tasas positivas.

Colocó $2,85 billones en la LECAP a febrero (S27F6) convalidando una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 3,39%. Este rendimiento confirma que el Gobierno prefiere pagar un premio sobre la inflación esperada antes que arriesgarse a soltar liquidez al mercado. “Parecen tasas un poco altas, pero transitorias”, analizó en diálogo con el portal PERFIL Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment. Para el especialista, la tasa de corte responde a la dinámica de precios: “Luego del dato de inflación, es lógico pagar un poco más para controlar. El trade apuesta a tasas altas y a una inflación en descenso”. López Alfaro señaló además la complejidad de la etapa actual del plan de estabilización: “Es más fácil bajar la inflación del 200% al 100% que del 30% al 20%. Las tasas están reaccionando a esa inercia”.

Mientras Finanzas aspira pesos vía tasa, el BCRA aprovecha el desbalance en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La autoridad monetaria compró USD 187 millones, superando incluso el compromiso de adquirir el 5% del volumen operado, según confirmaron fuentes oficiales. Para Federico Machado, economista de Open, la dinámica responde a una administración fina de la liquidez: “La estrategia es retacear pesos en la licitación pero ofrecerlos desde el BCRA. Si siguen comprando dólares a este ritmo, no van a faltar pesos. Mientras la oferta de divisas acompañe, parece un camino virtuoso”.

Según sus cálculos, el BCRA estaría inyectando alrededor de $270.000 millones diarios mediante las compras de divisas. “El Tesoro necesita un rollover cercano al 100% y que los pesos provengan del Central. En ese escenario, las tasas deberían normalizarse”, explicó. Sin embargo, advirtió sobre la fragilidad del esquema: “El riesgo es que parte de la oferta actual sea armado de sintéticos, con venta de futuros o instrumentos dollar linked, como ocurrió a comienzos del año pasado”.

“El Gobierno depende de que ese flujo no se dé vuelta antes de abril, es decir, de que el puente llegue a la cosecha”, resumió.

Desde la economía real, el escenario también contribuye a la calma. Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, explicó que “se combinan mayores ingresos con escasa demanda”. El ingreso de camiones al puerto de Rosario se mantiene elevado desde comienzos de enero, lo que anticipa un flujo sostenido de divisas.

Fuentes del mercado señalan que la oferta no proviene solo del agro: también aportan la minería y el sector energético. Al mismo tiempo, la demanda de importadores se mantiene contenida, en parte por razones estacionales y en parte por el freno de la actividad. Este miércoles, el INDEC informó que el uso de la capacidad instalada de la industria en noviembre fue del 57,7%, el nivel más bajo en ocho meses, reflejando una demanda productiva débil.