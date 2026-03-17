Kioskos de barrio en situación crítica

Según la Unión de Kiosqueros de la Argentina, hoy bajan la persiana 70 kioscos por día. Traducido: cada jornada desaparecen historias, rutinas, vínculos de confianza que ninguna cadena puede reemplazar. El kiosco de barrio nunca fue solo un punto de venta. Fue crédito informal cuando no había plata, fue charla breve en la vereda, fue el “después te pago” sostenido por la confianza. Hoy ese entramado mínimo —pero esencial— está siendo erosionado por una combinación letal: caída del consumo, aumento brutal de costos y una competencia que dejó de ser competencia para convertirse en desplazamiento.

El problema ya no es únicamente económico: es estructural. Cuando el consumo cae a la mitad o menos, el kiosco deja de ser viable. Cuando la luz aumenta más que el alquiler, el margen desaparece. Y cuando además aparecen cadenas con capacidad de sostener pérdidas iniciales para capturar mercado, el pequeño comerciante queda condenado de antemano. No compite: resiste hasta donde puede.

A eso se suma un fenómeno más sutil pero igual de devastador: la disolución del rubro. Hoy todos venden todo. La exclusividad desapareció y con ella el último refugio del kiosquero. Farmacias, supermercados, verdulerías, hasta corralones: todos incorporan lo que antes era propio del kiosco. El resultado es un mercado saturado donde el más chico queda inevitablemente afuera.

Pero quizás el dato más inquietante no es la cantidad de cierres, sino lo que los reemplaza. El “kiosco ventana”, el emprendimiento de subsistencia, la economía del rebusque. Ya no hablamos de comercio, sino de supervivencia. Y cuando una actividad deja de ser sustentable para convertirse en un manotazo contra la caída, lo que está en crisis no es el rubro: es el tejido social.