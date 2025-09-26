Kevin Shanly: “La situación sigue muy complicada”

Productor agropecuario, miembro de la nueva filial local de Federación Agraria Argentina, Kevin Shanly estuvo dialogando en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) sobre el estado de situación de la situación hídrica en el Partido, dejando un panorama nada alentador. Estuvo presente en la segunda reunión conjunta de coordinación de tareas para atacar el problema. Si bien hay máquinas trabajando, y se espera la llegada de un par más para los próximos días, los pronósticos de lluvias no colaboran porque “50 o 70 mm cada diez días tiran todo lo trabajado para atrás”. Además explica que hay que hacer circular el agua porque “a 9 de Julio entran 100 y salen 30”. Advierte que hay localidades que están al borde del aislamiento como el caso de El Tejar. Y se pregunta: “estamos igual o con más agua que en el 2000, entonces qué hicimos?”