Keith Richards frenó a la gira 2026 de los Rolling Stones

La legendaria maquinaria de The Rolling Stones ha sufrido un inesperado parate en sus planes para 2026. Según confirmaron fuentes cercanas a la banda y reportaron medios internacionales como Variety y The Sun este 17 de diciembre de 2025, el grupo ha decidido descartar la ambiciosa gira por estadios que planeaba realizar por el Reino Unido y Europa. La noticia ha encendido las alarmas y la preocupación de los seguidores que esperaban ver a las leyendas del rock de regreso tras el éxito arrollador de su reciente tour por Estados Unidos.

El motivo central de esta cancelación tiene un nombre propio: Keith Richards. El icónico guitarrista, quien cumple 82 años esta misma semana, ha manifestado internamente su incapacidad para comprometerse con un calendario que implicaba más de cuatro meses de traslados constantes y el desgaste físico de actuaciones masivas. Aunque el grupo evaluó diversas alternativas de itinerario durante los últimos meses, Richards habría sido tajante al expresar que no se siente con el entusiasmo ni la energía necesarios para afrontar las exigencias de una gira de tal magnitud en este momento.

La salud del músico ha sido el factor determinante. Es de público conocimiento que Richards padece una artritis que él mismo ha calificado anteriormente como «benigna», pero que inevitablemente condiciona su movilidad y técnica sobre el escenario. Si bien el guitarrista ha sabido adaptar su estilo de ejecución a su condición actual, la logística de una gira internacional representa un desafío físico muy distinto a las apariciones puntuales o el trabajo en estudio.

A pesar del cese de las presentaciones en vivo, la actividad creativa de la banda no se detiene. Ronnie Wood confirmó recientemente que el nuevo álbum de estudio, sucesor de Hackney Diamonds, está prácticamente finalizado y su lanzamiento se mantiene firme para el próximo año. Los voceros del grupo han intentado llevar tranquilidad a los fans asegurando que los Stones volverán a los escenarios cuando se sientan listos, priorizando la calidad del espectáculo y el bienestar de sus integrantes por sobre los compromisos comerciales de los promotores.