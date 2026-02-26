Julia Crespo y los interrogantes sobre el Justicialismo local

Después de unas semanas semi-alejada de la arena política local por un tema familiar, la integrante del bloque de Fuerza Patria, Julia Crespo, volvió y estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) hablando sobre diversos temas.

Por un lado, los alcances del operativo de documentación gratuito del Registro Provincial de las Personas para 9 de Julio que se llevará a cabo en el SUM de la escuela ‘Otto Krause’ el lunes 2 de abril de 10 a 15 hs. Crespo remarcó que además de ser gratuitos todos los trámites que allí se gestiones tiene el propósito de descongestionar la delegación local, que en esta época de inicio de clases suele mostrar una mayor concurrencia y saturación de trámites.

También la concejala se refirió a las obras de infraestructura y apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires para 9 de Julio, que derivó en la visita ayer del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, para firmar un convenio de pavimentación de cuatro cuadras en el barrio ‘Héroes de Malvinas y también el anuncio de que se encuentran ultimando los detalles financieros para licitar la ampliación de la planta potabilizadora de agua (ver nota “Firma de convenio y recorrida del Ministro Katopodis en 9 de Julio”).

Crespo también elogió las respuestas que se reciben desde las distintas áreas del gobierno provincial “en todos los distritos, no solo en los del palo, como se dice normalmente y eso hay que valorarlo”.

No dejó de ladoel anuncio de la Ronda de Negocios a llevarse a cabo en 9 de Julio el jueves 9 de abril próximo. “Una ronda de negocios es instalar en un espacio determinado donde confluyen comerciantes e industrias de la zona y de la provincia de Buenos Aires, porque es provincial, donde ofrecen servicios y productos y están los compradores y se hacen negocios. La provincia avala y arrima generadores de esos negocios de toda la provincia. En las que hemos visto en la zona se generan oportunidades de comercialización muy importantes más teniendo en cuenta la situación actual tan deprimida en 9 de Julio. No solo se generan negocios, también conocimientos, relaciones, contactos; es para aprovecharlo”.



También dio su parecer sobre la interna peronista, sabiéndose identificada con el ‘Movimiento derecho al futuro’ del gobernador Kicillof porque “creemos en que Kicillof es una excelente opción para pensar en el 2027 en un gobierno nacional que nos traiga nuevamente las posibilidades de mejora y del país que nosotros creemos, de un país con producción, con industrialización, un país que deje de ser una timba financiera como la que nos están metiendo ahora”.

Y luego terminó aclarando: “A nivel local me llamaron a una reunión cuando esta ya había terminado ofreciéndome un lugar que, consultado con mi espacio no fue aceptado. La unidad se hace de otra forma, sentándonos todos juntos a la mesa, faltaban algunos sectores por lo que decidimos no participar en esta interna. Creemos en la unidad del peronismo y es necesario un peronismo unido para pensar en gobernar nuevamente 9 de Julio. Decidimos no participar por la forma que se generó la invitación como diciéndonos ‘tenemos que invitarte, pero no nos interesa demasiado que participes’. Y aclaro, me he propuesto desde siempre que las opiniones que tengo de los otros sectores y de otros integrantes del peronismo discutirlo en una mesa donde estemos todos y no salir a los medios con expresiones que no suman para nada. Todos los que integramos el espacio peronista de 9 de Julio debemos repensarnos y repensar si de verdad queremos un peronismo fuerte en 9 de Julio”.

Consultada por como funcionará el bloque de Fuerza Patria desde el 1 de marzo alegó que todavía no hay acuerdo y recordó la nota ingresada a fines de diciembre de 2025 en el Concejo Deliberante donde tres concejales del bloque (Naudín, Bianchi y Grizutti) emitieron una comunicación sobre el nombre del bloque “de la que las otros dos integrantes del bloque -Defunchio y ella misma- no participamos”. Final abierto y ¿cantado?