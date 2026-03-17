Julia Crespo y la sintonía fina de la oposición

La concejal Julia Crespo, que permanece en el bloque Unión por la Patria junto a Malena Defunchio, hizo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) una evaluación crítica de la gestión municipal y sus fallas sin pasar por alto el análisis de las recientes internas del Partido Justicialista y la unidad peronista donde el gobernador Kicillof -de quién se declaró ‘Kicillofista’ de la primera hora’- ganó en 10 de los 16 distritos y ya mira hacia adelante, porque este martes lanza su usina de ideas en La Plata y asoma una posible gira federal.

Crespo también explicó la división de bloques que existe en el Concejo Deliberante y el trabajo legislativo a través de las distintas comisiones cuya cantidad fue ampliada a siete integrantes. Ella preside la de Ecología, Medioambiente, Salud y Desarrollo Social. Negó la posibilidad de que ocurra una nueva división del bloque que integra con Defunchio y recordó su historial como concejal, 10 años y 8 como presidenta de bloque “donde jamás se habló de divisiones, salvo un caso, cuando una concejala se escindió” y sin nombrarla aludió a Grizutti. “Mientras el objetivo del bloque y su postura política sea la misma, los matices se pueden llegar a manejar y se puede trabajar bien. Ahora cuando no tenés la misma posición política respecto a tu función como bloque opositor, ahí es donde empiezan a generarse situaciones que no se pueden, no deben llevarse adelante”. Y agregó: “Con ‘Male’ (Defunchio) tenemos una visión peronista de la situación y sabemos que estamos dentro de un espacio que es opositor a la gestión Pro y no juzgo los matices de quienes estén al lado mío y por eso creo que vamos a poder trabajar bien a pesar de las diferencias que puedan llegar a existir arriba”.



Crespo fue contundente al dejar en claro cuál es su forma de actuar en la función pública: “Voy a estar trabajando a favor de los vecinos y vecinas de 9 de Julio en todos los proyectos que haya, vengan de donde vengan, cuando existan buenas iniciativas para ellos ahí voy a estar y todo lo que esté a mi alcance de gestionar en la provincia de Buenos Aires lo haré como, por ejemplo, el código de ordenamiento urbano, la ronda de negocios, todo eso lo haré. Pero eso no quiere decir que voy a aceptar y votar todo lo que la intendenta mande al Concejo, como por ejemplo el presupuesto que nos mandó el año pasado, realmente eso no lo puedo votar porque es en contra de los vecinos de 9 de Julio. Con un aumento de tasas por sobre la inflación proyectada que afecta los bolsillos de los vecinos en general, no puedo acompañar eso. Mi colaboración es gestionar y hacer que las cosas funcionen correctamente en el Concejo Deliberante”.