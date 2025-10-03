Julia Crespo: “La playa de camiones, el relleno sanitario y el Centro San Cayetano son solo anuncios grandilocuentes que quedan sin resolver”

La actual jefa de bloque de concejales de “Unión por la patria” negó que ya estuviera decidido quién ejercerá la conducción del nuevo bloque surgido luego de las elecciones del 7 de septiembre pasado. “Es muy prematuro definirlo ahora” se excusó Crespo y aunque considera probable que se pasará a llamar como fue en las recientes elecciones y en las próximas del 26 de octubre, ‘Fuerza Patria’, dijo que “el nombre es lo de menos, porque la composición, las formas y nuestros objetivos serán los mismos”.

Anticipó que “diciembre será un mes complicado en cuanto al trabajo del cuerpo deliberativo porque el Concejo Deliberante deberá tratar la ordenanza Fiscal Impositiva y el nuevo presupuesto 2026.

La Fiscal Impositiva es un conjunto de normas, llamadas ordenanzas fiscal e impositiva, que el Concejo Deliberante sanciona anualmente para regular los tributos municipales. La ordenanza fiscal define los derechos y obligaciones de los contribuyentes, mientras que la impositiva establece el monto de cada tasa y sus fechas de pago.

Sobre el conflicto que mantienen los empleados municipales con el municipio por la recomposición salarial, la concejal prefirió “no usar la debilidad que tiene el municipio en lo económico para criticarlo, pero debemos reconocer que los sueldos son muy bajos” y que “trabajan en condiciones no buenas, con falta de ropa adecuada y con rodados que no están en las mejores condiciones”. También reconoció que “ha bajado la recaudación, pero cuando estás al frente del municipio tenes que buscar las formas de llevarlo adelante de la mejor forma posible”.