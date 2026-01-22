Juicio Político a Jueza de Faltas: se sortearan los jurados

Por Redacción Extra Digital

En un movimiento que refuerza la supervisión sobre el funcionamiento del Poder Judicial local, el Concejo Deliberante local ha formalizado el inicio de una etapa crucial en el juicio político contra la Jueza de Faltas, la doctora María Florencia Valinoti. A través del decreto D.010 emitido este 20 de enero de 2026, el cuerpo legislativo ha convocado a un sorteo público para conformar el jurado que tendrá la responsabilidad de evaluar el desempeño de la magistrada.

La medida, firmada por el presidente del cuerpo, Esteban Naudin, y el secretario Jorge Delamano, establece que el próximo miércoles 28 de enero a las 8:15 horas se llevará a cabo la selección de los profesionales que integrarán el tribunal. El procedimiento se desarrollará en el recinto del Concejo Deliberante y consistirá en la designación aleatoria de tres abogados titulares y seis suplentes, quienes serán extraídos de la nómina oficial proporcionada por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes.

La transparencia del proceso ha sido subrayada como una prioridad para las autoridades locales. El decreto autoriza la presencia de concejales, representantes de la Asociación de Abogados y de cualquier ciudadano interesado en presenciar el acto administrativo. Una vez sorteados, los profesionales contarán con un plazo de cinco días hábiles para aceptar el cargo, término que comenzará a correr inmediatamente después de que finalice la feria judicial.

Este procedimiento no está exento de garantías para las partes involucradas. El documento oficial reconoce explícitamente el derecho de la defensa y de los denunciantes a impugnar o recusar a los integrantes del jurado si se comprueban causales que afecten su imparcialidad, tales como parentesco, amistad manifiesta o intereses directos en el caso. Las posibles objeciones deberán presentarse en los cinco días posteriores a la notificación de la nómina final y serán resueltas por el propio Concejo Deliberante.

Con la instrucción formal a la Secretaría para notificar tanto a la doctora Valinoti como al Presidente del Tribunal de Faltas, la Municipalidad de 9 de Julio avanza en un proceso que busca garantizar el debido proceso y la rendición de cuentas en el ámbito de la justicia administrativa. La comunidad local observa con atención este desarrollo, que representa uno de los desafíos institucionales más significativos para el legislativo municipal en el inicio del año 2026.