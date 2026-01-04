Juan Sendoya, un músico de laboratorio

Dueño de un talento musical indiscutible, Juan Sendoya estuvo en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando en que estado está el nuevo trabajo de su banda “Dear John & the Lab Machines” después de haber tenido un año de presentaciones varias. Sendoya combina su trabajo como investigador científico con el hobby de la música en donde aplica el método de laboratorio a la hora de componer sus canciones, su armado y, luego, la puesta en escena en cada presentación. Meticuloso, casi obsesivo, cuenta también como maneja el trabajo a la hora de grabar, quién tiene la última palabra creativa, la relación con su productor y el hecho de tener “unas versión nuevejuliense” de la banda. Un talentoso en busca de la exquisitéz musical.