Juan Pablo Boufflet: «Está todo colapsado, casi como en el 2001»

El Secretario de Obras y Servicios Públicos municipal estuvo dialogando en “Agro 9 Radio” sobre la critica situación hídrica y lo que se está haciendo desde su cartera. Reconoció que “la situación es re compleja” y que “las napas no dan más y que las lagunas están desbordadas”. Habló del panorama poco alentador en el corto y mediano plazo ya que todavia hay lluvias en el último tramo del invierno y se espera una primavera llovedora. Habló de la situación en diversas zonas del Partido, haciendo hincapié en Santos Unzué, Dudignac y Morea. Reconoció que tiene máquinas insuficientes y que, últimamente, algunas se rompieron. Y dejó toda una declaración que habilita varias lecturas: “Venimos trabajando de atrás”.