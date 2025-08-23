Juan Carlos Alongi: «No están capacitados para los cargos que ocupan»

El abogado y productor agropecuario de la zona de Quiroga anticipó en Temprano para todo (Supernova 97.9) que presentó una demanda contra el municipio por la falta de contraprestación en el cobro de la tasa vial, argumentando que el dinero recaudado no se destinó ni se destina al mantenimiento de caminos rurales e hizo foco en los responsables de distintas áreas: “no tienen la idoneidad necesaria para los cargos que ocupan”.