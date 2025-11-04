Javier Padrón: “Nunca vi tantos incompetentes juntos”

El trabajador rural, orientado a la molinería y aguadas, Javier Patrón fue consultado en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para actualizar la realidad de su zona de residencia en cuanto a la situación hídrica que lo afecta directa y doblemente por su trabajo como molinero y como él mismo cuenta es productor y arrendatario de campo.

La situación en la zona de Quiroga y su radio de influencia sigue siendo crítica por la acumulación de agua tras intensas lluvias, afectando caminos y la producción. Las autoridades han tomado pocas acciones efectivas, se queja Padrón, dejando pozos y lagunas sin resolver y dificultando la transitabilidad.

También cree que la situación mejorará sólo ‘si el de arriba nos tiene lástima’ y llueve menos y no porque los que están a cargo de los trabajos sepan lo que tienen que hacer. Para ello fue lapidario con los funcionarios a cargo de corregir la situación en cuanto a su incompetencia.

Por otro lado, descontó por su parte del inicio de una presentación judicial contra el municipio porque “esa decisión no te da el resultado que se pretende y que es simplemente la tranquilidad de llegar al campo con caminos transitables”.