Intervención de EEUU en Venezuela: ¿Beneficia o perjudica a nuestro país?

Por Axel Cabrer

El sábado el mundo despertó con la noticia de que Estados Unidos había capturado a Nicolas Maduro en una operación militar sin precedentes. Horas más tarde Donald Trump brindó una conferencia de prensa desde su mansión en Mar-A-Lago conocida por propios y ajenos como “la casa blanca de invierno”, aunque no sea aceptada por el Congreso de su país como una casa segura. Trump habló ante los ojos de sus ciudadanos y de occidente que anhelaban la liberación de Venezuela. En su discurso nombró 0 veces la palabra democracia, 1 vez la palabra narcotraficante y 23 veces petróleo.

La francesa Marine Le Pen, indiscutida líder de la derecha europea, expresó en su cuenta de X: “Había mil razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario, había impuesto un manto de opresión a su pueblo durante demasiados años, hundiendo en la miseria a millones de venezolanos, cuando no los obligaba al exilio.

Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada…”

https://x.com/MLP_officiel/status/2007439876484989196?s=20

Horas antes, Trump expresó en su conferencia de prensa que Delcy Rodriguez, actual vicepresidenta, abogada recibida en Londres, había mostrado rápidamente sus ansias de cooperar luego del ataque de EEUU y la captura de Maduro. Públicamente, Rodriguez expresó: “El único Presidente de Venezuela es Nicolas Maduro”. Las acciones posteriores al ataque, le dieron la razón a Trump. Si el régimen está dispuesto a abrir las puertas a las petroleras estadounidenses, EEUU podrá olvidar las condenas sobre narcotráfico que pesan sobre el Estado de Venezuela, o bien, ser absorbidas estas por Maduro y su esposa que ya se encuentran en New York, esperando a ser juzgados.

Hace menos de un mes Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump. “La doctrina Monroe, que en el siglo XIX proclamaba “América para los americanos”, imponía a Estados Unidos como la potencia dominante en América Latina y abrió paso a una era de intervencionismo en la región, está viva y coleando. ”, expresó Macarena Vidal Liy en el diario El País de España el 5 de diciembre.

El domingo, bien temprano, el Diario Clarín publicó una nota en la edición escrita titulada “La captura de Maduro: ¿cómo podría impactar en las inversiones de Vaca Muerta si el crudo bajara?”. En ella, Santiago Spaltro escribió: “La caída del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, tras la invasión de Estados Unidos, podría derivar en una baja de los precios internacionales del petróleo crudo a mediano y largo plazo, a partir de una recuperación en la producción del país que tiene la mayor cantidad de reservas probadas en el mundo.

Si se confirma lo que esperan múltiples analistas y consultores del sector, el impacto será doble en Argentina:

• Un menor valor de las exportaciones del petróleo liviano de Vaca Muerta y el pesado de Chubut -el que usan las refinerías de Estados Unidos y es más parecido al crudo venezolano-, con un golpe sobre las inversiones (por menor disponibilidad de fondos) y la entrada de dólares al país.

• Una esperable baja en los precios de los combustibles (nafta y gasoil), condicionada a la decisión de YPF, líder del mercado.

La nota aparece en la página 12 o 13 del diario, alejada de los sucesos más importantes a tener en cuenta luego de la jornada maratónica del sábado. Vaca Muerta lejos de ser secundaria en la cotidianidad de la economía Argentina, ocupa a diario las páginas centrales.

Una semana antes de que las fuerzas especiales del pentágono capturen a Nicolas Maduro, y en vísperas de la navidad, los argentinos conocimos la noticia de que la balanza energética en el 2025 había sido favorable para el país en 6.911 millones en lo que respecta a los primeros 11 meses del año. Argentina exporta gas y petróleo. Petróleo a razón de 860.000 diarios, esperando llegar al millón en 2027. Venezuela genera hoy, 1.000.000 de barriles por día y posee alrededor del 17 % de las reservas mundiales, o 303.000 millones de barriles al año, por delante de Arabia Saudí, líder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según el Instituto de Energía con sede en Londres.

Estados Unidos, en boca de Donald Trump, prometió grandes inversiones de empresas estadounidenses en las reservas petrolíferas de Venezuela. También, hace algunos meses expresó su deseo de que el precio del barril siga descendiendo. Un profesional en la materia, escribió entonces para el portal VacaMuerta.Ar: “Las operadoras como YPF, Pan American Energy (PAE) y sus asociadas comprometieron fondos para la construcción de oleoductos, gasoductos y proyectos de GNL. Estas inversiones son clave para monetizar la producción del yacimiento y garantizar su desarrollo a gran escala en el largo plazo.

El temor es que la velocidad de estas inversiones se ralentice con un precio internacional del petróleo a la baja. Un superávit global pone en duda la rentabilidad de los proyectos en Vaca Muerta, ya que un barril más barato afecta de forma directa los ingresos de las operadoras.”