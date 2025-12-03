Intendentes Radicales: Ok al endeudamiento con condiciones

El Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires ha intensificado su presión sobre la Legislatura bonaerense para que se apruebe el esquema de endeudamiento solicitado por el gobierno provincial de Axel Kicillof. Los jefes comunales de la UCR manifestaron su postura en un comunicado, destacando la necesidad de previsibilidad para poder sostener la gobernabilidad y planificar obras en un contexto económico que, según señalan, está tensionando las finanzas municipales.

Los intendentes condicionan su apoyo a la inclusión de varios requerimientos específicos:

1. Fondos de Libre Disponibilidad: Reclaman que los recursos de este endeudamiento que se asignen a los distritos sean de libre disponibilidad.

2. Distribución Objetiva: Solicitan que la distribución de estos fondos se realice mediante parámetros objetivos como el Coeficiente Único de Distribución (CUD), permitiendo a cada municipio establecer sus prioridades.

3. Garantía de Fondos: Subrayan que la mayor parte del endeudamiento solicitado debe quedar garantizado independientemente del resultado final del financiamiento, con el objetivo de evitar la interrupción de servicios esenciales y proyectos en curso. Este punto es relevante dado el «filtro» que podría aplicar el Gobierno Nacional en la autorización de un eventual pedido de financiamiento externo.

4. Cancelación de Deudas: Los jefes comunales consideran fundamental que la Provincia cancele antes del cierre del ejercicio una parte sustancial de las deudas pendientes con los municipios, específicamente las relacionadas con IOMA y los anticipos o certificados de obra que aún no han sido desembolsados.

El titular del Foro, Maximiliano Suescun (Intendente de Rauch), ha expresado públicamente estos puntos. El Foro reafirmó su compromiso de trabajar con sus legisladores para respaldar las herramientas que fortalezcan la gobernabilidad y anticipó que solicitará el apoyo institucional de los Concejos Deliberantes. Asimismo, destacaron la participación de varios intendentes en una conferencia brindada por el gobernador Axel Kicillof como un gesto de diálogo en la agenda provincial.

Los 25 intendentes radicales que firmaron la solicitada son: Javier Andres, Ramón José Capra, Nahuel Mittelbach, Erica Revilla, Emilio Cordonnier, Esteban Reino, Osvaldo Di Napoli, Lucia Gómez, Juan Carlos Chalde, Martín Randazzo, Nahuel Guardia, Arnaldo Harispe, Salvador Serenal, Pablo Barrena, Esteban Santoro, Lisandro Hourcade, Lorena Otermin, José Castro, Sofía Gambier, Maximiliano Suescun, Román Bouvier, José Luis Salomón, Miguel Gargaglione, Miguel Lunghi, Francisco Recoulat, Luciano Spinolo y Franco Flexas.