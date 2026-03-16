Inscripción abierta para Ronda de Negocios

Sigue abierta la convocatoria a empresas y emprendedores locales para ser parte de la jornada de vinculación comercial que busca dinamizar la economía de la región. El evento, organizado en conjunto con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense (CIPBA), se llevará a cabo el próximo jueves 9 de abril, a partir de las 9 horas, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.

La iniciativa propone un formato de reuniones breves y dinámicas de entre 10 y 15 minutos, esquema que permite a los asistentes establecer contactos estratégicos y explorar nuevas oportunidades de mercado en un tiempo reducido, optimizando el intercambio entre los diferentes sectores productivos.Los interesados en participar en esta actividad gratuita tienen tiempo hasta el 2 de abril para formalizar su inscripción a través de la plataforma oficial de la provincia (rondadenegocios.mp.gba.gob.ar). Una vez registrados, podrán gestionar su propia agenda de encuentros, seleccionando de antemano a las empresas o entidades con las que desean entrevistarse durante la jornada.

El día de la ronda, cada participante recibirá un cronograma personalizado con la ubicación de sus mesas de trabajo. Con esta propuesta, el municipio busca fortalecer el entramado productivo y generar espacios concretos de crecimiento para comercios y prestadores de servicios de toda la zona.