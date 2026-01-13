Inflación 2025: 31,5% anual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue del 2,8%, consolidando una tendencia de desaceleración que sitúa el dato anual en su punto más bajo desde 2017. Según los datos oficiales publicados este martes, el país registró una inflación acumulada del 31,5%, una cifra que representa una drástica caída respecto al 117,8% registrado el año anterior.

A pesar de que el indicador mensual de diciembre (2,8%) mostró una ligera aceleración frente a los meses previos, el resultado final del año ha sido recibido con optimismo por el gobierno de Javier Milei, al ser el registro anual más bajo de los últimos ocho años.

El informe técnico destaca que el aumento de diciembre estuvo impulsado principalmente por dos sectores: Transporte (4%), debido al incremento en los combustibles y el mantenimiento de vehículos y Vivienda y servicios básicos (3,4%), influenciado por el ajuste en las tarifas de electricidad, gas y agua. Por el contrario, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor peso en la canasta básica, registró una suba del 2,5%. Si bien las carnes mostraron una tendencia alcista, la caída en el precio de verduras y hortalizas ayudó a moderar el índice general.

Pese a la notable desinflación en términos macroeconómicos, el costo de vida sigue siendo un desafío crítico para la población. El INDEC señaló que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.308.713 en diciembre para no caer por debajo de la línea de pobreza.

Con este cierre, Argentina logra quebrar la barrera de los tres dígitos de inflación anual, retornando a niveles de variaciones de precios similares a los de 2017, cuando el indicador se ubicó en el 24,8%.