Impulso a la digitalización de las tasas municipales

La Municipalidad de Nueve de Julio ha puesto en marcha una campaña para fomentar la adhesión de los contribuyentes al sistema de Boleta Digital. Esta iniciativa busca modernizar la gestión administrativa del distrito y reducir el impacto ambiental mediante la eliminación progresiva del envío de facturas en formato físico.

El nuevo esquema permite que los vecinos reciban sus liquidaciones mensuales directamente en sus cuentas de correo electrónico. Según fuentes municipales, esta transición no solo agiliza la llegada de la información, sino que también ofrece una alternativa más segura y eficiente frente a la distribución tradicional en papel, evitando que el ciudadano deba realizar trámites presenciales para obtener sus comprobantes.

El proceso de registro se realiza de manera remota a través del sitio web oficial de la Municipalidad. Los interesados deben acceder a la sección específica de adhesión e ingresar sus datos personales, incluyendo el número de identificación del tributo correspondiente. Una vez completado el formulario y aceptadas las condiciones del servicio, el sistema queda habilitado para el envío digital.

La medida abarca una amplia variedad de tributos locales, entre los que se encuentran la Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, el mantenimiento de la Red Vial y los Servicios Sanitarios. También se incluyen las patentes de vehículos, la tasa por Seguridad e Higiene, así como los cánones de Publicidad y Ocupación de Espacio Público.

Desde la administración municipal destacan que este avance tecnológico forma parte de un plan integral de modernización que busca optimizar la comunicación con el vecino y fortalecer una gestión más sustentable y acorde a las demandas actuales de eficiencia administrativa. Por otro lado, en los últimos días se conocieron reclamos de vecinos a los que aun no les habian llegado las boletas. La respuesta que obctuvieron fue que “no habia gente para hacer el reparto”.