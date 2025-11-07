Importaciones y Superávit: Un Dilema para la Economía Argentina

El aumento de las importaciones está arrasando con el superávit comercial. Con un crecimiento del 38% en los primeros nueve meses de 2025, el reemplazo de producción local por bienes importados y la caída de la capacidad instalada de la industria dejan al descubierto un desequilibrio que podría comprometer las finanzas del país .

El «boom» importador sigue imparable y se consolida como un factor decisivo para el equilibrio de la balanza comercial de Argentina. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las importaciones, medidas en cantidades, crecieron un 38,6% en lo que va del año, lo que marca una tendencia aún más pronunciada en el tercer trimestre, con un aumento interanual de un 28%. Este crecimiento desmesurado no solo refleja el auge de las compras externas, sino que también pone en evidencia una profunda distorsión en la dinámica comercial del país.

Vehículos automotores y bienes de consumo lideran esta avalancha importadora, con incrementos de 117,9% y 54%, respectivamente, lo que indica un reemplazo de producción local por bienes provenientes del exterior. Mientras tanto, sectores como los bienes de capital, los bienes intermedios y los combustibles muestran un aumento más moderado, aunque también contribuyen a la tendencia general.

Este auge importador ha desbordado la capacidad de la industria local. La utilización de la capacidad instalada en la industria argentina apenas llegó al 59,4% en agosto de 2025, una cifra que incluso se encuentra por debajo del 61,2% registrado un año atrás. Este dato evidencia la incapacidad de la industria nacional para hacer frente a una demanda interna que sigue siendo suplida, en gran parte, por productos extranjeros.

Lo más preocupante es que, a pesar de este crecimiento de las importaciones, las exportaciones no han logrado compensar la balanza comercial. Las exportaciones en el acumulado de enero a septiembre subieron solo un 12,9% en volumen, una cifra que resulta insuficiente ante la magnitud del desajuste comercial. Como consecuencia directa, el superávit comercial cayó drásticamente, registrando un saldo de U$S 6.030 millones en lo que va de 2025, una cifra que contrasta fuertemente con los U$S 15.057 millones obtenidos en el mismo período de 2024, lo que equivale a una caída de más del 60%.

Este desajuste plantea un dilema crucial: el tipo de cambio de equilibrio. El impacto del encarecimiento del dólar, a pesar de haber sufrido una corrección del 25% en los últimos meses (pasando de la banda de $1.100-1.150 a $1.440-1.480), sigue favoreciendo las importaciones sobre las exportaciones, lo que no hace más que agravar la situación.

Además, la pérdida de superávit comercial incide directamente en la generación de divisas. El saldo favorable que había oscilado entre 12.000 y 14.000 millones de dólares al final de la pandemia, solo interrumpido por la crisis de la sequía de 2023, tocó en 2024 un récord histórico de U$S 18.928 millones. Para 2025, las proyecciones apuntan a que el superávit comercial se desinflará, con estimaciones que lo ubican en una franja de U$S 7.500 a 8.000 millones, una caída alarmante.

En un país donde las reservas internacionales dependen en gran medida de los superávits comerciales, la caída de este saldo puede tener efectos devastadores para la economía argentina. Según un análisis del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), la capacidad del país para acumular reservas y estabilizar el tipo de cambio se ve directamente afectada por la balanza comercial, lo que convierte a las exportaciones y las importaciones en una variable macroeconómica crucial.

En este contexto, Argentina enfrenta un reto crítico: cómo gestionar un modelo de desarrollo que favorezca la producción local y, al mismo tiempo, garantice el acceso a las divisas necesarias para afrontar los compromisos internacionales y mantener la estabilidad económica. Las decisiones de política económica, en particular aquellas relacionadas con el tipo de cambio y el comercio exterior, se vuelven decisivas en la lucha por evitar una crisis cambiaria y preservar las reservas del Banco Central.