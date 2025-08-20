Ignacio ‘Nacho’ Palacios: «La falta de respuestas del gobierno local acrecienta el descontento de la sociedad»

El actual jefe del bloque de concejales de la UCR, que intenta revalidar su banca el próximo 7 de septiembre, expresó en Temprano para todo (Supernova 97.9) la necesidad de asegurar la importancia del Concejo Deliberante en su rol legislativo y no de gestión y consideró que “la campaña es una continuidad del trabajo que venimos haciendo”. Nuevos Aires tendrá a Analía Esperón como candidata a senadora provincial en primer lugar por la cuarta sección electoral. La lista local incluye a Juan Pablo Cornicello, dirigente de Dudignac, como candidato único de las localidades en todas las listas. Palacios no ahorró críticas al gobierno municipal: “no te recogen la basura y hay un bache por cuadra”.