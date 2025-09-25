Ignacio Kovarsky: ”Es una medida para hacer caja, no incentiva la producción”

El presidente de CARBAP, en diálogo con “Agro 9 Radio”, dejó conceptos en relación a la temporaria quita de retenciones a cereales y otros productos dictada sorpresivamente por el gobierno nacional. El dirigente expresó las sensaciones de sector dejando en claro los alcances de esta movida, a quién realmente beneficia y quiénes quedan afuera. Aires de desconfianza, mezclados con sorpresa por parte de sector agropecuario, que en general prefirió un prudente silencio sabiendo los reales alcances de la medida. Kovarsky dejó en claro que, más allá de este anuncio con aromas electorales, “hay que dejar producir al campo” y llama a copiar lo que han hechos países vecinos.