Hermita conducción

La batalla de Dudignac. Asi podría graficarse en los libros de historia lo que ocurrió el domingo en la jornada de elección de Delegados en esa localidad del Partido. En una elección en la cual no solo se jugaba la delegación, Hermita Gómez se convirtió en la ganadora por tan solo cinco votos. Con una campaña recalentada en la última semana, algunas cuentas pendientes y un puñado de promesas incumplidas, se impuso a la actual delegada Marcela Vitale, con quien tenia una pésima relación, en una disputa muy ajustada, en donde la dirigente política se enfrentó al aparato oficialista. Y ganó. Un claro mensaje que implica también que, a partir de que asuma el 7 de marzo, tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de demostrar que lo suyo no solo fue revanchismo político sino que también puede cumplir con sus objetivos de mejorar el estado de Dudignac. Hermita estuvo en ZONA CERO (Suma Play) y contó detalles de lo que se vió y lo que no se vió el domingo pasado.