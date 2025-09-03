3 Sep 2025
Locales

Héctor Carta: «El kirchnerismo convirtió al INTA en una caja de conchabo de militantes»

El candidato a primer concejal de La Libertad Avanza expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) su postura al integrar la lista -básicamente “contra el kirchnerismo” dijo. Como ingeniero agrónomo integro la planta permanente del INTA trabajando en distintas agencias, como la de 9 de Julio y siendo director en otras. Argumenta su crítica al kirchnerismo diciendo que “convirtió al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en una caja de conchabo de militantes”. Se le recordó su paso previo por el PRO donde “estuve apenas tres meses hasta que mi di cuenta que era un club de amigos y todo venía digitado” dijo.

 

