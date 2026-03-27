HCD: Sesión a «pata levantada»

Por Carlos Graziolo

La sesión del Concejo Deliberante del 26 de marzo de 2026 será recordada por mucho tiempo. No por la mayor o menor trascendencia que se le pueda dar a los temas tratados, aprobados o retornados a comisión. ¿El motivo? Al tratarse la documentación 156 del Departamento Ejecutivo, un proyecto de Ordenanza que a su vez modifica otra, la 7483 (Presupuesto de gastos y calculo de recursos del presente ejercicio) el presidente del cuerpo, Esteban Naudín, como lo hace habitualmente, invitó a la votación de los distintos cuerpos y lo hizo con la seductora frase de “sírvanse levantar la pata”. El fallido, provocó la hilaridad de los distintos concejales y del -como siempre- escaso público presente. Entre ellos un grupo de jubiladas municipales que seguían atentas el reacomodamiento en el escalafón salarial de los empleados municipales, que a pesar de la confusión fue aprobado por unanimidad. Reclaman una adecuación salarial ante la inflación.



La situación de los bloques peronistas divididos desde la anterior sesión del 12 de marzo pasado y comentada aquí (Ver: “El peronismo local en su laberinto”) no volvió a dar que hablar en la sesión . Tantos en los asuntos entrados como en el tratamiento de las cuestiones que aparecían en el Orden del Día, votaron sin disidencias entre ambos grupos. No parece gran cosa, pero por los antecedentes exhibidos, es mucho. El resto lo dirá el tiempo. Lo que tampoco está claro, y ahora ya poco importa, es quién abandonó a quién. Porque Crespo ya estaba, pero Naudín también. Ambos quedaron en dos lugares distintos. Los incorporados: Defunchio, Bianchi y Grizutti también quedaron en lugares opuestos. Son complejos los divorcios.



Entre los varios “Asuntos Entrados” que se trataron sobre tablas estuvo el Proyecto de Resolución que establece un reconocimiento a Ex Combatientes de Malvinas de parte de la comunidad nuevejuliense. Expuso Héctor Bianchi que aclaró que el mismo consistirá en una placa con los nombres de los combatientes presentes en las islas y se corrigió la denominación por ‘Veteranos de guerra’. No quedó establecido el lugar de colocación de la placa. Fue votado por unanimidad.

Los radicales pidieron medidas de seguridad vial en la calle Albert Schweitzer (continuación de Arturo Frondizi) por la que Eduardo Moscato pidió especial atención, porque hay sectores sin veredas y solicitó señalización y moderadores de velocidad.

La documentación 017/2026 de La Libertad Avanza (LLA) un pedido de informes sobre la calidad del agua envasada en la ciudad y la 094/2026 de Unión por la Patria (UxP) otro por la situación del agua de red de 9 de Julio fueron tratados en conjunto. Julia Crespo apuntó contra el ex intendente Barroso por la discriminación ejercida sobre el sector conocido como Ciudad Nueva durante su gestión. Ambos pedidos de informes se aprobaron por unanimidad. Quedó expuesto en el debate las dudas sobre la calidad de esa agua envasada y el método de control de los análisis, anuales por ahora, sugiriéndose que sean semestrales o mensuales. El tema, antiguo y reiterado en los debates, promete nuevos capítulos.



El concejal Luis Moos (LLA) expuso sobre el pedido de informes solicitado por la maquinaria vial contratada. El plazo de respuesta es de 10 días y reclamó “que todo sea transparente”. Y no perdió la oportunidad de ‘aconsejar’ (documentación 056/2026 Proyecto de resolución por la reparación de caminos) de establecer un cronograma de actividades según sean las prioridades en una emergencia hídrica: acceso a localidades, a establecimientos escolares, etc. También Moos expuso sobre el camino a la localidad de Morea.



Ante las reiteradas situaciones de desadjudicación y adjudicación de terrenos, Julia Crespo fue crítica del método empleado porque “en la adjudicación los informes socio económicos son patéticos, porque vemos que las familias por más sacrificios que hagan no van a poder construir su vivienda. Porque los informes de las trabajadoras sociales están basados en cuestiones no certeras. Todas las familias tienen derecho al acceso a un terreno, pero si no tienen las posibilidades de construcción el municipio tiene que ayudar. Esto se ha agravado porque se le dio un terreno a gente que sabíamos que no podían construir, aunque con mucho esfuerzo han invertido: la bajada de luz, hacer la platea, levantar cimientos etc. ¿saben lo que a esa familia le costó? Y nosotros le estamos sacando el terreno” y remató diciendo que “siguen jugando con las esperanzas y las expectativas de la gente”. Algunos de esos proyectos de ordenanzas fueron rechazados.

Eduardo Moscato (UCR) expuso sobre el microbasural en la Playa de Camiones, proyecto de comunicación que le permitió además referirse a otros (Antártida Argentina y Compairé) y rubricar con “es un fracaso de esta gestión, en lo sencillo que es la recolección de la basura, que el Departamento Ejecutivo no ha podido solucionar después de 10 años de gestión”.

El año legislativo nuevejuliense recién se puso en marcha y lo que está por delante va a depender también de lo que ocurra en La Plata: Ayer Kicillof reunido con intendentes de toda la provincia -estaban todos invitados, pero faltaron casi la mitad- dijo que «estamos ante una catástrofe» por la caída de recursos, por la que culpó a Javier Milei. Y les advirtió a los intendentes que se agravará, con impacto en sus comunas. También anunció que coparticipará todas las deudas nacionales que recupere. María José ‘Gentile estaba entre los presentes. De este anuncio dependerá mucho lo que suceda por aquí. Todo tiene que ver con todo. Así dicen.