Gustavo Santilli: En sintonía con el voley

Gustavo Santilli, director técnico de Supernova Voley desde hace ya varios años, paso por Supernova Deportivo (Lun a Vie 19hs) y comentó la actualidad de la disciplina. Desempeñandose en las instalaciones del Club San Martin, Gustavo explicó como se vive la versatilidad de defender, con una misma plantilla, dos escudos diferentes (Supernova, su equipo, para los torneos comerciales y San Martin, club que representan desde lo federativo). Además, marcó la importancia de formar personas que luego se desempeñen como deportistas en esta disciplina y los valores que se les inculcan.



