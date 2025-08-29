29 Ago 2025
Locales

Guillermo Hough: «Falta alrededor de 9.000 árboles en la ciudad y en algunas localidades hay una poda salvaje que realizan vecinos y el municipio»

Docente -ex director del ISETA, Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria-, actor, dramaturgo y guionista de los filmes ‘Soy tu aventura’ y ‘No llores por mí Inglaterra’, ambos en colaboración con Néstor Montalbano y también participante del grupo ambientalista ConCiencia Agroecológica, Hough se refirió en ‘Temprano para todo (Supernova 97.9) en el Día del árbol al informe que hizo la organización que integra y que resume un relevamiento realizado durante este año, que marca un déficit de árboles en la planta urbana de la ciudad y localidades del interior del distrito. Las cifras que exhibe CCA y en las que Hough enfatiza hablan de una falta de arbolado urbano del 33 por ciento. El entrevistado también menciona que “es un día de reflexión para que adquieran conciencia la comunidad y las autoridades sobre esta situación”.

Ana Gargano: "No somos ni Milei, ni el kirchnerismo; somos un equipo que llevará al Concejo una propuesta local"

Los integrantes de la lista de Nuevos Aires, Federico Defunchio y Ana Gargano, candidatos a concejales para el próximo...

