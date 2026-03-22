Grizutti: «No respetaron la decisión de la mayoría»

Nancy Grizutti estuvo en Tarde para todo (Supernova 97.9) y habló sobre la división de bloque que representa al peronismo nuevejuliense. Aunque hasta este momento estaba reacia a hablar sobre el tema, por primera vez dió su explicación de lo que pasó en la última sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante y dijo que la causa principal fue que dos de los cinco concejales no respetaron la decisión de la mayoría, que había determinado que ella debía asumir la presidencia del bloque: “Estamos en democracia y fue justamente lo que no se vio en el bloque”.

Durante la entrevista, Grizutti remarcó su trabajo para los vecinos y vecinas de 9 de Julio y su posición dentro del HCD “Nosotros creemos en una oposición constructivista, no una oposición de decir ‘no a todo’”. Además expresó que “fue decisión de ellas (Crespo y Grizutti) irse del bloque porque no quisieron reconocer la mayoría” y remarcó su posición diciendo que «ellas rompieron el bloque, nosotros nos quedábamos donde estábamos”.