Grave denuncia contra la Jueza del caso Paladino

El docente Primo Casciola, víctima directa y firme defensor de los derechos de las personas con discapacidad, presentó una nueva denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires contra la jueza subrogante del Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes María Teresa Bomaggio. En la presentación, Casciola acusa a la magistrada de incurrir en actos de corrupción y discriminación judicial.

Según lo expresado en la denuncia, Casciola aportó material probatorio que evidenciaría un acto discriminatorio contra una persona con discapacidad. “No fue necesario agregar nada más. El mensaje fue claro. El contexto, ineludible”, sostuvo al referirse al contenido que presentó ante las autoridades judiciales.

Esta nueva denuncia se suma a una anterior realizada el 9 de enero de 2025, en la que la magistrada Bomaggio fue señalada por intentar, presuntamente, hacer prescribir una causa que llevaba varios años sin resolución. En aquella oportunidad, y ante el avance del expediente, la jueza se excusó formalmente, y el imputado fue condenado en tiempo y forma, según consta en los registros judiciales.

En esta ocasión, Casciola cuestiona especialmente la reciente absolución de su cuñada Estela María Paladino, dictada por Bomaggio. La resolución, según denuncia, se basó en un poder judicial “material e ideológicamente falso”, al que se sumó la presentación de un certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con validez entre el 8 de octubre de 2004 y el 8 de octubre de 2007, a nombre de Francisco Casciola. El documento detalla una condición de afasia mixta, lo que implica imposibilidad tanto para la expresión como para la comprensión.

Para Casciola, ese certificado demuestra que quien otorgó el poder legal a Paladino no estaba en condiciones de hacerlo, lo cual comprometería seriamente la validez de la sentencia firmada por la magistrada. “Se comieron el certificado”, ironizó Casciola, sugiriendo una omisión deliberada del contenido médico oficial por parte de quienes intervinieron en el fallo. “Seguramente debe haber reproches entre quienes lo pasaron por alto”, agregó, señalando una posible complicidad o negligencia grave dentro del proceso judicial.

Una voz que interpela al sistema

“Soy víctima. Que quede claro.” Con esa afirmación, Primo Casciola deja en evidencia que no solo denuncia una situación personal, sino lo que considera parte de un entramado institucional que actúa de manera excluyente, selectiva y funcional al poder.

En numerosas ocasiones ha expresado su preocupación por el uso arbitrario del sistema judicial y el deterioro de las instituciones democráticas. Desde su lugar como persona con discapacidad, exige igualdad ante la ley, respeto pleno por los derechos humanos y un sistema judicial que no excluya ni silencie. “La venda que cubre los ojos de la Justicia ya no representa imparcialidad. Hoy está incendiada, y arde junto al símbolo de la equidad”, declaró recientemente ante la Corte Provincial.

Una denuncia que vuelve a sacudir al Poder Judicial de Mercedes

La presentación de Casciola reabre el debate en el Departamento Judicial de Mercedes y pone una vez más bajo la lupa el accionar de la jueza María Teresa Bomaggio. En un contexto de creciente desconfianza social hacia las instituciones, esta denuncia no es un trámite más: es una advertencia seria sobre los límites éticos y democráticos del sistema de justicia.

Desde su rol como denunciante y referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, Casciola insiste en visibilizar problemáticas estructurales que suelen ser ignoradas: la discriminación sistemática, la falta de accesibilidad real a la justicia, y la urgente necesidad de una reforma profunda, inclusiva y transparente del Poder Judicial.